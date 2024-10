Las Fieras visitan al San Luis con la misión de sobrevivir otra jornada

León, Guanajuato.- Con tres juegos por delante en el Apertura 2024, Las Fieras no tienen de otra más que ganar y luego esperar a que otros dejen puntos en el camino. El equipo panza verde camina al filo de la cornisa y este lunes visita el Estadio Alfonso Lastras Ramírez, casa de un Atlético de San Luis que ya no pelea nada en la campaña.

Sin embargo, son precisamente estos rivales, los que en el papel lucen como ganables, los que más se le han complicado a las entrenadas por Alejandro Corona y es que, en su momento, apenas y pudieron empatar con Puebla y Atlas, perdieron frente a Toluca y Querétaro, mientras que en su más reciente cotejo vencieron con apuros a Necaxa.

León es doceavo de la tabla con 15 unidades, producto de cuatro triunfos, tres igualadas y siete descalabros. Las esmeraldas están siete puntos por debajo del octavo lugar que es Gallos Blancos, solo que en medio también se encuentran Chivas, “Xolas” de Tijuana y las Diablas Rojas, por lo que, de esta manera, la misión de ligar clasificaciones a la fiesta grande parece ya ser una misión imposible debido a las diferentes combinaciones de resultados que se necesitan, además, la oncena felina tiene un partido más, esto debido a que ya jugó su cita de la fecha 15 y en la cual se impuso por la mínima a Juárez.

Es cierto, Corona y compañía compraron algo de tiempo tras doblegar a las Centellas, solo que el equipo parece no tener la fuerza y el embalaje necesario para mantenerse en pie de lucha, menos ahora que recibió la dura noticia de que Yashira Barrientos, su máxima goleadora del torneo anterior, ha quedado fuera para lo que resta del certamen debido a una lesión de rodilla.

Con la ex del Rebaño Sagrado fuera de combate, Alex Corona no tendrá de otra más que seguir apostando en el eje del ataque por la venezolana Ysaura Viso, quien no ha marcado en 12 duelos, aunque también hay otras opciones como Daniela Calderón, la canterana Itzell Aleman que, por cierto, fue la autora de la solitaria diana contra las Bravas e igualmente está Elliana Ramírez.

Del otro lado, las potosinas solo buscan un cierre decoroso ya que en 13 encuentros no han pasado de la barrera de los 10 puntos y solo tienen un par de conquistas, pero ambas en su patio. Las comandadas por Daniel Flores cuentan con uno de los planteles más discretos de la competencia y en el historial de los últimos 10 choques directos, han sido sometidas cinco veces por el elenco guanajuatense.

Las acciones iniciarán a las 17:00 horas con arbitraje de la hidrocálida Karen Hernández.