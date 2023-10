La Fieras obligadas a sanar heridas de cara a la fiesta grande

León, Gto.- Luego de la media docena que recibieron del Pachuca, Las Fieras lucen obligadas a levantarse de nuevo, tal y como sucedió tras aquella fecha dos en donde recibieron siete en su visita a Rayadas de Monterrey.

“Fue un partido que en definitiva no se planteó así, Pachuca fue mejor y a nosotros nos faltó por ahí en los primeros minutos donde tuvimos algunas opciones y no las concretamos, al final ellas fueron contundentes y claro que acabamos con mal sabor, no estaba en los planes un juego así, ha sido un golpe duro y hay que trabajar más para corregir tantos errores que tuvimos”, dijo Alejandro Corona, timonel de las esmeraldas.

Y pese a semejante descalabro, León sigue manejando su destino de cara a la recta final de la fase regular, manteniéndose en puestos de liguilla, aunque quedando a tiro de piedra de otros rivales como Bravas de Juárez, Cruz Azul y Toluca.

“Es cierto que la tabla está muy apretada, sabemos que hay equipos que están cerca, pero una de las ventajas de esta situación es que seguimos dependiendo de nosotros y eso es algo que hay que aprovechar. Nos quedan partidos complicados como todos lo han sido y si queremos estar en la liguilla no hay de otra más que levantarnos asó como sucedió temprano en la campaña con Monterrey. Confío en las jugadoras, se de sus capacidades y no tengo duda de que se levantarán y vamos a estar ahí peleando”, aseveró Corona.

La revancha de las verdiblancas está a la vuelta de la esquina, ya que el próximo viernes visitarán a otro peso pesado de la Liga MX Femenil como son las Chivas Rayadas del Guadalajara en lo que será “otro partido difícil, pero como dije, hay que levantarnos de este golpe duro, hay que trabajar en la parte anímica y hacer las correcciones. La idea será ir a buscar el juego, jamás hemos especulado y serán importante sacar puntos con mucho orden, estando bien parados, pero nunca especulando”.

Finalmente, el entrenador de las leonas dio a conocer que no haber arrancado el choque contra las Tuzas con gente que venía siendo titular como Ángeles Martínez, Mayalu Rausch y la goleadora Yashira Barrientos, obedeció a una dosificación de cargas, con miras a la parte final de la campaña.

Máximas goleadas a Las Fieras

Torneo\u0009\u0009\u0009Resultado\u0009\u0009\u0009Estadio\u0009\u0009Entrenador

Apertura 2017\u0009\u0009Tigres 9-0 León\u0009\u0009Universitario\u0009\u0009José Mota

Apertura 2017\u0009\u0009León 1-8 Tigres\u0009\u0009Nou Camp\u0009\u0009José Mota

Clausura 2018\u0009Monterrey 6-1 León\u0009\u0009BBVA\u0009\u0009\u0009José Mota

Clausura 2018\u0009Tigres 6-1 León\u0009\u0009Universitario\u0009\u0009José Mota

Apertura 2019\u0009\u0009León 1-5 Atlas\u0009\u0009\u0009Nou Camp\u0009\u0009Salvador Bravo

Clausura 2021\u0009Guadalajara 5-1 León\u0009Verde Valle\u0009\u0009Scarlett Anaya

Clausura 2022\u0009León 1-6 Monterrey\u0009\u0009Nou Camp\u0009\u0009Adrián Martínez

Clausura 2022\u0009Tigres 6-0 León\u0009\u0009Universitario\u0009\u0009Adrián Martínez

Apertura 2023\u0009\u0009Monterrey 7-0 León\u0009\u0009BBVA\u0009\u0009\u0009Alejandro Corona

Apertura 2023\u0009\u0009León 0-6 Pachuca\u0009\u0009Nou Camp\u0009\u0009Alejandro Corona