La Fiera remonta a Santos con doblete de Viñas y debut de Guardado

León, Gto.- El debut de Andrés Guardado con León solo fue un ingrediente más que acompañó a la doble remontada que se armó La Fiera contra Santos. 3-2 final con doblete incluido de Federico Viñas.

La expectativa radicaba en la figura del “Principito”, sin embargo, el exfutbolista del Real Betis inició en el banquillo. La única variable de Jorge Bava fue la incorporación de Tesillo en las labores de lateral, recordando que el colombiano no había estado disponible en la primera fecha al cumplir con su juego de suspensión que acarreaba desde el Mundial de Clubes.

En el resto no hubo sorpresas, “El Jefecito” Rodríguez y Ambriz trabajaron en el centro del campo, mientras que al frente aparecieron “El Diente” López y Viñas. Por su parte, la escuadra lagunera de Pablo Repetto fue con lo mejor que tuvo, incluyendo a su refuerzo, Franco Fagúndez y el goleador Harold Preciado.

El primer lapso resulto de bostezo, aunque en ese mar de dudas e inoperancia de ambos llegó sobre el final el tanto de la visita. Cota salió tarde en el achique, se llevó en su camino a Preciado y sin dudarla, el silbante Daniel Quintero avaló la pena máxima que hizo efectiva el mismo delantero colombiano.

Los esmeraldas se estaban haciendo solos el “harakiri” con una postura que distaba mucho de lo que sus aficionados desean, si con la tenencia de la pelota en mayor tiempo, pero sin la posibilidad de darle sentido, algo que para nada mantuvo tranquilo a su timonel, de hecho, con el silbatazo al entretiempo, los abucheos retumbaron desde las tribunas del dos veces mundialista.

León en 45 minutos quiso, pero no pudo, se nubló por completo de tres cuartos de campo hacia adelante, en tanto que los de la Comarca se asentaron por completo, sabedores que incluso la igualada no era una mala renta. Los norteños incluso antes del gol habían tenido una cabezazo de Prieto que se fue coqueteando con el palo izquierdo, así como una descolgada que, de no ser por el corte de Cota, Fagúndez la pudo haber facturado.

Obligado por las circunstancias y por el hecho de haber caído en su debut en casa contra Tigres, Bava no se reservó nada, fue entonces que lanzó tres modificaciones al descanso y estos no tardaron en redituarle. La Fiera se notó más agresiva, con propuesta y volumen futbolístico, así que al 60´ de tiempo corrido, vino el centro por derecha y a segundo palo cerró Federico Viñas con el testarazo que dejó sin chance alguna a Acevedo. Los panzas verdes estaban de vuelta y el panorama todavía se les aclaró con la roja directa que instantes más tarde recibió Fagúndez.

El resto fue todo para León porque a 15´ del final, la noche se le vino encima al cuadro de Repetto. Ya se había ido Fagúndez y posteriormente, un penalti de Núñez sobre Napoli que Quintero tuvo que ir a ver al VAR. La voltereta la concretó el especialista, Ángel Mena y eso dio paso al momento más esperado, el debut de Guardado, quien recibió poco más de 15 minutos de participación.

Pero lo mejor aún estaba por venir, Sordo encontró el empate sobre el añadido, los albiverdes parecía que arañaban un puntito, solo que Viñas, en la última acción, dispuso de otra cosa con el tercero que lo liquidó todo.