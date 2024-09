La Fiera rebasó los 150 días sin poder ganar un encuentro oficial

León, Guanajuato.- Increíble, pero cierto y es que luego del revés contra las Chivas Rayadas, los esmeraldas superaron la barrera de los 150 días sin poder ganar un compromiso de carácter oficial.

Futbol Club León vuelve a perder contra las Chivas; ni con “El Toto” Berizzo levantan

Dicha racha tiene hoy metida a La Fiera en el pasaje más complicado desde que retornó al máximo circuito en 2012, ni siquiera en los momentos más bajos de algunos procesos fallidos como los de Luis Fernando Tena, Javier Torrente o Gustavo “Chavo” Díaz, se llegó a estar de espaldas contra las cuerdas y prácticamente sobre la lona.

La ocasión más reciente en la que los panzas verdes lograron salir airosos fue el pasado 20 de abril en la jornada 16 del Clausura 2024, todavía con el uruguayo Jorge Bava en el banquillo. En ese cotejo, el Club León superó 2-0 a Rayados de Monterrey con anotaciones de Federico Viñas y Ángel Mena.

En adelante, lo de los felinos ha sido gris, rayando en la mediocridad con 11 partidos afrontados, dos de esos de la Leagues Cup, en los cuales el saldo ha sido de seis empates y cinco descalabros. Cabe señalar que dos de esos reveses se han cargado a la cuenta del argentino Eduardo “Toto” Berizzo, quien recién llegó en sustitución de Bava.

Las igualadas han sido de: 1-1 Vs. Juárez, 0-0 Vs. Pachuca, 2-2 Vs. Puebla, 1-1 Vs. Necaxa, 1-1 Vs. Santos y 1-1 Vs. Colorado Rapids, partido que, a la postre, se perdió en penales y que costó la prematura eliminación en el torneo binacional; además, las derrotas se dieron por 4-1 Vs. Pumas, 2-1 Vs. Portland Timbers, 2-1 Vs. Tijuana, 2-1 Vs. Cruz Azul y 2-0 Vs. Guadalajara.

Si bien, muchos días de esta contabilidad se podrían catalogar como muertos debido al compás de espera entre un certamen y otro, cierto es que el momento que atraviesa el equipo verdiblanco no ha cambiado en nada. Hacia el cierre del semestre anterior se marchaba mal, la actual campaña se inició de manera floja y actualmente se sigue caminando por la calle de la amargura, aún con ese cambio en el timón.

Para el próximo sábado, los felinos tienen la oportunidad en casa de revertir esta situación contra el Atlético de San Luis, rival que recién le quitó el invicto a La Máquina. Los verdes al momento marchan antepenúltimos de la tabla con raquíticas cuatro unidades y de sumar otro resultado adverso podrían irse hasta el fondo, siempre y cuando Bravos y Querétaro no pierdan. Estas tres escuadras lucen empatadas en cuanto unidades, pero lo único que salva de la quema al León es la diferencia de goles.

► Únete al canal de El Sol de León en WhatsApp para no perderte la información más importante

Futbol León a plantarle cara al chiverío en primera visita con “El Toto” Berizzo

La ocasión más reciente que La Fiera había afrontado una seguidilla tan negativa fue en el Clausura 2015 con Juan Antonio Pizzi, misma que se extendió a siete sin ganar: 2-2 Vs. Cruz Azul, 5-1 Vs. Monterrey, 5-4 Vs. Querétaro, 1-0 Vs. Guadalajara, 1-1 Vs. Toluca, 3-2 Vs. Atlas y 2-0 Vs. Puebla.