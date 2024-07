La Fiera quiere anotar gol olímpico tras el fichaje de Diego Hernández

León, Guanajuato. En una presentación muy a tono con los tiempos olímpicos, el mediocampista uruguayo Diego Hernández fue anunciado como refuerzo de La Fiera.

El charrúa de 24 años llega a la “guarida” para convertirse en referente de una escuadra que en este arranque de semestre no la ha pasado bien. Los panzas verdes no han ganado en lo que va de cuatro jornadas disputadas en el Apertura 2024 de la Liga MX y por si lo anterior no bastaba, recién el domingo cayeron sobre la hora en su partido de presentación dentro de la Leagues Cup frente al Portland Timbers.

Hernández es un elemento que, por sus características, puede ser ese hombre que comande el mediocampo, que brinde un cambio de ritmo, mayor claridad y sobre todo proyección hacia adelante donde se encuentran tipos como el venezolano Jhonder Cádiz y Ettson Ayón, aunque este último se encuentra en periodo de recuperación tras una fractura de metatarsianos en el pie izquierdo.

El sudamericano arriba procedente del Botafogo de Brasil, equipo con el cual contabilizó 24 apariciones, solo marcó una diana y generó dos asistencias, números que se quedaron bastante por debajo de la expectativa y es que, previamente con el Montevideo Wanderers de su nación, Diego Hernández registró 94 compromisos, 13 tantos y 14 pases para gol. Ya en la recta final de su estadía en tierras amazónicas, las indisciplinas le persiguieron al grado de que en Perú, a horas de un choque válido por la Copa Libertadores, fue expulsado de la concentración junto a otro compañero.

También cuenta con experiencia como seleccionado nacional de su país ya que el año pasado fue convocado a un par de choques amistosos contra Japón y Corea del Sur. Antes de eso igualmente pasó por la celeste Sub-23, representativo con el que afrontó los Juegos Panamericanos celebrados en Santiago de Chile.

El “domador” Jorge Bava lo conoce a la perfección ya que lo enfrentó en varias ocasiones cuando se encontraba dirigiendo al Liverpool. Hernández todavía tenía contrato con el “Fogao” hasta finales de 2026, por lo que en León intentará recuperar ese nivel que lo condujo al balompié amazónico. El jugador ya pasó los exámenes médicos, pero a falta de resolver sus documentos migratorios, luce complicado que pueda integrarse al grupo en los Estados Unidos, donde el próximo 5 de agosto los verdiblancos chocarán con el Colorado Rapids en busca de avanzar en el certamen binacional.