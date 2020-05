La Fiera, fiel a su estilo de juego en la cancha y la consola

León, Guanajuato.- En la cancha y la consola, León esta que no cree en nadie, trasladando su futbol práctico y efectivo, del terreno de juego real al virtual.

Luego de 10 fechas en el Clausura 2020, La Fiera se quedó en el subliderato con 21 unidades, sólo por debajo de Cruz Azul que registra 22, mientras que al cierre de siete jornadas en la e-Liga MX, el conjunto esmeralda es súper líder con 19 puntos, dos más que Toluca, que en el torneo normal se ubica en los últimos lugares de la tabla.

Al igual que este León de videojuego, el de carne y hueso que comanda Nacho Ambriz también presumía números positivos en sus primeros siete compromisos, ganando cinco y perdiendo dos, estos ante Santos (3-2) y Atlético de San Luis (3-1); además, contabilizaba 16 tantos a favor y 10 en contra, siendo el ecuatoriano Ángel Mena el encargado de llevar la cuota goleadora del equipo con cinco anotaciones hasta esa instancia de la campaña.

Mientras tanto, La Fiera que es controlada por Nico Sosa en el PS4 no desmerece en nada a lo que dicta la realidad, incluso va mucho mejor, con paso invicto luego de haber sacado seis triunfos y un solo empate, por cierto, los otros panzas verdes no conocen todavía lo que es dividir unidades en el actual semestre. El e-León también tiene olfato goleador, tiene 27 dianas, aunque acá Mena no es el máximo artillero, ese honor le corresponde al tico Joel Campbell con nueve tantos, sin duda alguna un gran contraste ya que el Campbell real apenas y ha vacunado en una ocasión.

Por otra parte, Ambriz ha hecho sus rotaciones, la mayoría se de estas se dieron entre las jornadas seis y ocho, cuando el cuadro verdiblanco incursionó en la Liga de Campeones de la CONCACAF; del otro lado, “El Mosquito” Sosa tampoco se ha casado con una sola formación, le ha dado minutos a gente como Burón, “Osvi” Rodríguez, José Iván Rodríguez y Chuy Godínez, quienes en la Liga MX les ha costado tener actividad, incluso el también apodado “Nickiller”, ha colocado al colombiano Andrés Mosquera, que para el Clausura 2020 ni siquiera fue registrado debido a una lesión de rodilla.

No hay duda, León juega bien y bonito en sus dos versiones, en la real suele ser inteligente y contundente de cara al arco enemigo, al tiempo que el virtual es calculador, con uno que otro síntoma de exceso de confianza ante el dominio que suele ejercer, pero a la hora cero no perdona, somete y liquida a cuanto rival tenga en frente.

En Números…

10 Juegos disputados por La Fiera en el Clausura 2020 de la Liga MX

7 Partidos del León en la e-Liga MX con Nico Sosa en los controles

5 Victorias de los esmeraldas luego de siete jornadas en el torneo real

6 Triunfos conseguidos por el León virtual después de las primeras siete fechas