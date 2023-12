La Fiera está de luto; se fue Manuel “El Pachuco” López

León, Gto.- Se ha ido uno de los grandes. Manuel “El Pachuco” López, gran figura del Club León entre la década de los 50´s y 60´s, dejó de existir este sábado a los 87 años.

El famoso “Rey del Chanfle” ahora se encuentra tirando a puerta desde la cancha celestial y es que el hijo adoptivo de El Salto, Jalisco, hizo una exitosa carrera como futbolista de los esmeraldas de 1956 a 1970. Su debut en la Primera División lo tuvo a los 19 años enfrentando nada más y nada menos que las Chivas Rayadas del Guadalajara en el ya extinto Parque Oblatos.

López nació en 1936 en Xoconostle, una pequeña comunidad pegada a la Cuna de la Independencia Nacional, Dolores Hidalgo, sin embargo, de muy pequeño fue llevado por su padre a tierras saltenses, donde el mismo relató que ayudaba en las labores de vender aguas frescas en diferentes campos de futbol, uno de esos el del Atlante, donde el sueño comenzó en una tarde lluviosa y sin llevar indumentaria de juego.

Fue en 1956 cuando otro hijo pródigo de El Salto, Luis Luna, lo invitó a calarse con el cuadro panza verde. Las condiciones del “Pachuco” maravillaron a propios y extraños, así que el resto fue historia al compartir vestidor con tipos de la talla de Agustín “Peterete” Santillán, Prisciliano “El 29” Acosta, Miguel “El Mulo” Gutiérrez, Alfredo “Fello” Hernández”, Pascual “El Pato” Miranda, el mismo “Capi” Luna, entre otros.

¡Gracias eternas, "Pachuco"! 🙏



¡Gracias “Rey del Chanflanzo”! 👏🏼



Siempre recordaremos ese chiflido que bajaba desde la grada de “La Martinica”, como anuncio del tiro libre que iba a terminar en gol.



— Club León (@clubleonfc) December 30, 2023

En 14 años con La Fiera logró levantar un título de Copa, el de la temporada 1966-1967 y fue nombrado junto a Juan Dosal, leyenda de los Diablos Rojos del Toluca, como el mejor mediocampista de la Primera División.

Manuel López se convirtió en el terror de las barreras y los porteros, primero por su potencia y luego por la colocación que le daba a sus tiros, fue por eso que se ganó a pulso el mote del “Rey del Chanfle”.

“Jugando contra un argentino que ya ni recuerdo quien era, Luna me dejó, vine con el tiro y nomás cerré los ojitos, el portero yo creo que la vio muy afuera, pero el balón con el aire se movió, ya luego miré y vi la pelota en la red. Grité ¡Gooool! y luego los compañeros igual me felicitaron, me decían ¡Mucho, Pachuco! y así seguí como si nada, ese fue el primer gol”, relató “El Pachuco” en entrevista para el medio La Cascada en diciembre de 2019.

El éxito de su trayectoria fue que “nunca fui un malcriado, siempre la disciplina la llevé bastante bien”. A López solo le faltó jugar un Mundial, mismo que se perdió de manera irrisoria por una mordida de perro, esto para Suecia 1958, anécdota que, en su momento, la compartió en los diarios sepia del ESTO del Bajío y en El Sol de León, durante una charla con el periodista Francisco Sánchez.

Así pues, el 2023 ha despedido a dos grandes glorias del Club León, Antonio “La Tota” Carbajal y ahora “El Pachuco”. Descanse en paz, Manuel “Pachuco” López.