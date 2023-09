La Fiera es nulificada por Chivas en duelo amistoso en Chicago

Chicago, Illinois.- Lo del León ya es preocupante, no por el hecho de haber perdido un simple duelo amistoso, sino porque el rendimiento y los resultados de los entrenados por Nicolás Larcamón van a la baja. El chiverío que, a su vez, tampoco llegaba en el mejor de los momentos y con notables bajas, hizo lo necesario para apuntarse el triunfo 2-0 en el SeatGeek Stadium de Chicago.

De un lado y de otro había ausencias, por los esmeraldas no estuvo Ángel Mena y Fidel Ambriz, ambos convocados en esta fecha FIFA con sus respectivos seleccionados, además de que el español Sánchez, Moreno y Rubio Sánchez, Moreno y Rubio, tampoco estuvieron por lesión; del otro lado, el Guadalajara no contó con la participación del “Tiba” Sepúlveda, Orozco Chiquete, “El Piojo” Alvarado y Alexis Vega, todos ellos convocados al Tricolor del “Jimmy” Lozano.

Fue entonces que ambos estrategas, Larcamón y Veljko Paunovic, se vieron forzados a realizar ajustes, dándole minutos a gente que no venía con tantos minutos en el Apertura 2023, así como a algunos elementos de la cantera, sin embargo, al menos desde el arranque, los dos equipos aparecieron con gran parte de sus titulares, solo que esto no le sirvió de mucho a un cuadro verdiblanco que no caminó con “El Plátano” Alvarado y “El Diente” López en el eje del ataque.

El Rebaño Sagrado ya lo había avisado sobre la cabaña defendida por Rodolfo Cota, hasta que al minuto 35, Marín asistió al “Chicote” Calderón que, llenándose de pelota, fusiló al cancerbero panza verde con potente disparo de pierna izquierda con potente disparo de pierna izquierda. Los jaliscienses capitalizaron en base a un mejor juego y a una propuesta más clara. La escuadra leonesa estaba siendo sometida de manera fácil, lo que disgustó a sus hombres de campo, pero en especial al banquillo y a su afición.

Para la segunda mitad, La Fiera echó mano de Blanco, Tesillo, Barreiro, “El Patrón” Fernández y nuevamente la apuesta fue la dupla uruguaya de “Nico” López y Federico Viñas. El problema para los del Bajío fue que, mientras Viña lució impetuoso, incluso con una aproximación que se fue cerca de la meta del “Wacho” Jiménez, lo del “Diente” siguió quedando a deber. Chivas lo liquidaría al 54´ de tiempo corrido, ahora en asistencia de Calderón al “Chapito” Sánchez, quien lo resolvió de cabeza dentro del área.

León parece que se desmorona con tres fechas en la liga sin sumar de a tres y a pocos días de haber conocido su destino en el Mundial de Clubes. Por su parte, los rojiblancos con dos tropiezos en la competición de Mundial de Clubes. casa, se han dado un respiro rumbo al Clásico Nacional frente al América.