La Fiera concluye la primera etapa de pretemporada

León, Guanajuato.- Ha concluido la primera etapa de la pretemporada y es hora de que La Fiera tome camino de regreso a casa.

Se cumplió una semana de estancia en la ciudad de Pachuca, donde se llevaron a cabo los exámenes médicos y pruebas físicas de rigor, así como sesiones de doble y hasta triple sesión en las instalaciones de la Universidad del Futbol, algo que ya ha hecho habitual Nacho Ambriz durante el receso invernal.

Algo que sin duda alguna priorizó el “domador” fue el tema físico y es que los verdes tendrán un inicio de año sumamente ajetreado, con la participación en la Liga MX y en la Concachampions, donde en el mes de febrero encararán a Los Ángeles FC, donde milita el “bombardero” mexicano Carlos Vela.

Cabe destacar que en este arranque de pretemporada Andrés Mosquera y José Iván Rodríguez no fueron requeridos en la Bella Airosa, el primero ya conocida su situación de que por una lesión de rodilla no será registrado para el Clausura 2020 y en el caso del “Jefecito”, ya ha dejado la bota ortopédica y en las próximas semanas comenzará a realizar trote y golpeo de la pelota, sin embargo, su regreso a las canchas todavía no se tiene bien proyectado, pero a decir del contención espera quedar listo a inicios de febrero.

Los que si llegaron a Pachuca fueron los primeros dos fichajes esmeraldas, casos del portero Sebastián Fassi, procedente de los Mineros de Zacatecas, del circuito de ascenso y quien va por su primera oportunidad en el máximo circuito, además del zaguero central colombiano Stiven Barreiro, ex de Atlas y Pachuca, y que llega para ocupar el puesto que deja vacante su paisano Mosquera.

Tomando en cuenta que el inicio de torneo luce ya a la vuelta de la esquina, León va todavía por un centro delantero y un refuerzo más podría llegar en la lateral derecha, para generarle competencia por ese sector a Fernando Navarro, esto en palabras del mismo Ambriz.

Previo a dejar Hidalgo, los verdes sostuvieron un ensayo de 120 minutos ante el cuadro de la Segunda División de los Tuzos, imponiéndose 2-1 con tantos de Barreiro y Moreno.

El plantel estaría recibiendo un par de días de descanso con motivos de las celebraciones navideñas, para luego este sábado medirse en duelo de preparación a Mineros, después el día 2 de enero contra Leones Negros de la U. de G. y el domingo 5 ante Celaya, todos estos duelos en el Nou Camp a puerta cerrada.