Jorge Bava reconoció que debut ante Pumas estuvo plagado de errores

Ciudad de México, México.- Sin pretextos, ni excusas, así se presentó Jorge Bava a su primera comparecencia con los medios de comunicación en el Apertura 2024 y luego de lo que fue una complicada tarde en la cancha de los Pumas.

El timonel del Club León analizó que “fue un partido cuesta arriba desde el inicio, incómodos por el resultado y el rival supo capitalizar los errores, nos cerró bien las líneas internas, todo se fue agravando en la medida de que pasó el tiempo, luego nos pusimos a tiro, tuvimos una que otra chance para poder estar más cómodos, pero en líneas generales no es un buen arranque por la derrota y por esos errores no forzados que hay que mejorar”.

Los factores de horario, clima y altura “es algo para los dos equipos, obvio el equipo local conoce su campo, otras cuestiones, pero hay muchos de nuestros jugadores que ya han jugado acá y de repente si por irnos abajo tuvimos que hacer un mayor desgaste en ir a buscar el gol que nos diera el empate, pero no es excusa, todos estuvimos a la misma hora y pasa por las cosas que debemos corregir”.

En este mismo sentido, el uruguayo apuntó que “todos estamos en el mismo camino, no hay excusas, tuvimos un mes de preparación y la planificación se dio para iniciar bien el torneo, no se pudo y no hay pretextos. Hay muchas cosas para mejorar y ya empieza la etapa de competición en donde uno ya tiene que mejorar y reafirmar, así que hay que seguir afinando e incorporando de cara al siguiente juego”.

Respecto a la salida de gente de experiencia que, en su momento, le dio títulos a la institución esmeralda, Bava dejó en claro que haber prescindido de los Cota, los Mena, los Tesillo, los Rodríguez, los Hernández, entre otros, fue por “decisión deportiva, fueron excelentes profesionales que en la historia del León ahí quedaron, pero los cambios en los equipos son normales. Uno está para tomar decisiones, ser frontal, honesto y velar por la parte deportiva del club”.

Finalmente, el estratega verdiblanco dio a conocer que se sigue buscando incorporar jugadores en varias posiciones, no importando si sean foráneos o del medio local, aunque tampoco quiso dar una cifra de cuántos refuerzos faltarían por arribar.