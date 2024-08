Jorge Bava no se baja del barco esmeralda y confía en salir del bache

León, Guanajuato.- A reserva de que los altos mandos digan lo contrario, Jorge Bava no se rinde, se dijo firme en el timón de un Club León que, bajo sus órdenes, ha ido de fracaso en fracaso tanto en la Liga MX, como ahora en una Leagues Cup donde el conjunto esmeralda se despidió a las primeras de cambio.

A pregunta concisa sobre si se mantiene en la dirección técnica de La Fiera, el uruguayo dejó en claro que “yo estoy firme, obviamente que no fue el arranque que hubiéramos querido en cuanto a resultados, esto pesa, duele, pero bueno, vemos respuesta del equipo en muchos aspectos y yo estoy firme”.

El sudamericano simple y sencillamente no le ha podido encontrar la cuadratura al círculo verdiblanco, extendiendo la racha a seis partidos sin poder ganar en el semestre, pero lo que más preocupa es que el elenco guanajuatense cada vez más de aleja de la versión que desea su afición y que hasta hace poco tiempo lo tenía como un serio protagonista.

“El deber que tenemos es solidificar el equipo, que se conozca, que tenga sus herramientas y por momentos ha sido esquivo por motivos que se nos escapan a nosotros, alguna baja de rendimiento y sin duda, lo más significativo es que este es un deporte que se juega para ganar. Después en las formas uno debe ser frío, cauteloso, observar bien y analizar porque el momento en que tuvimos buena racha yo veía el equipo que no funcionaba, obviamente con todo en contra parece que no sucede y los resultados es lo que me cuestiono, luego las formas las tengo muy claras, a veces sale, otras no y está claro que los resultados no han venido”, explicó el “domador”.

En este mismo sentido, Bava tomó la responsabilidad de la gran cantidad de altas y bajas que se tuvieron para esta campaña, señalando que “asumo el caso porque uno proyectó un equipo a futuro, tomo la responsabilidad de los jugadores que se han ido y después vinieron muchos nuevos pero que no suene a excusa, hay equipos que igual sufren lo mismo que nosotros, pero una alta importante es Mendoza y fue su primer juego, después Cabral no puede venir cuando estaba en buen momento y uno tiene que hacer cambios obligados. Me hubiese gustado mantener un equipo, pero repito, que no suene a excusa porque uno está para sacarle el mejor provecho al plantel que tiene”.

Finalmente, el sudamericano aceptó la crítica de la afición, pero de igual manera, aseveró que, con trabajo y paciencia, los buenos resultados llegarán pronto para el elenco felino.

“La afición tiene el derecho de manifestarse, uno tiene que ser frío y trabajar en lo que toca a diario, día y noche para salir de esta situación, nosotros somos los primeros que deseamos que venga una buena racha, a veces se pasa por estas situaciones, pero es cuestión de tiempo para revertir esto, no tengo duda. No seré el primer entrenador, ni el primer equipo que tiene estas rachas adversas y luego logran el cometido”, precisó.