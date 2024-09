Jhonder Cádiz antepone objetivos grupales para sacar del bache a La Fiera

León, Guanajuato.- De los 11 elementos que llegaron este semestre para reforzar al conjunto esmeralda, quien ha cumplido con creces, defendiendo su fichaje, es sin duda alguna el delantero venezolano Jhonder Cádiz que, con cinco anotaciones, se encuentra peleando el título de goleo individual.

Cádiz cayó como anillo al dedo en el Club León que, para esta campaña, ya no iba a contar con el uruguayo Federico Viñas quien, por cierto, con ocho dianas, venía de compartir precisamente el campeonato de máximo artillero con Uriel Antuna de Cruz Azul, Diber Cambindo de Necaxa y Salomón Rondón del Pachuca.

Y en medio de un complejo certamen para los panzas verdes, Cádiz se dijo “contento de poder ayudar al equipo con goles, espero que ya den más puntos a partir de ahora, que sean de tres y bueno, sobre el título de goleo no es algo en lo que esté enfocado, estoy más para ayudar al equipo en diferentes cosas, no solo en los goles, pero si en este momento los estoy haciendo que bueno y eso me deja contento”.

Francisco Meza / El Sol de León

El también seleccionado de la vinotinto comparte ese liderato de goleo con Henry Martín del América, Germán Berterame de Monterrey y Paulinho del Toluca, de hecho, con siete jornadas más para cerrar la fase regular, está a tres tantos de igualar la cuota que tuvo “Maraviñas” la temporada anterior. Jhonder ya le hizo doblete a Puebla, mientras que de a uno vacunó a los Rayos, a La Máquina y al Atlético de San Luis.

“Mi trabajo es estar ahí para hacer goles, trato de estar bien ubicado, mentalizado porque sé que en cualquier momento va a caer una y si estamos creando poco y me va a caer una tengo que ser efectivo porque en ese sentido estaría ayudando al equipo, entonces hay que aprovechar lo que se tiene”, aseveró.

► Únete al canal de El Sol de León en WhatsApp para no perderte la información más importante

Un cambio de mentalidad

La llegada al banquillo de Eduardo “Toto” Berizzo ha traído consigo varios cambios, en lo táctico, pero sobre todo en lo mental y es que el atacante señaló que para el “domador” una de las prioridades es trabajar en el aspecto de la concentración.

“Es un entrenador que nos exige todos los días para que demos más, siempre nos pide concentración, por eso se nos fueron algunos juegos, entonces está trabajando en eso y hasta en los entrenamientos, tácticamente también ha trabajado, pero sobre todo en la concentración nos está ayudando mucho”.

Asimismo, en cuestión campo y desarrollo de juego “el cambio no viene tanto ofensivamente, si defensivamente, nos ha tratado de meter en la cabeza que todos también defendemos, que un equipo que se defiende bien ataca de la misma manera, pienso que desde los jugadores de ataque debemos ayudar y esa ha sido la clave, todos corremos y con la gente que tenemos en ataque siempre vamos a tener chances de marcar”, indicó.