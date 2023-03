Imagen de la Virgen de Guadalupe acompaña a Constructora MLC/JCHA

Salamanca, Gto. (OEM-Informex).- Desde que arrancó la liguilla de la edición 41 del Torneo de Los Soles, una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe acompaña a los integrantes del equipo Constructora MLC/JCHA, escuadra con diversas manifestaciones de fe, todas ellas encaminadas a agradecer, encomendar y pedir algún favor.

La escuadra Constructora MLC/JCHA cuenta con gran grupo de jugadores, van por Sol de Oro, Titulo de Goleo y Copa Esto.

Al respecto, Carlos Alberto González Uribe, integrante del cuerpo técnico del equipo Constructora MLC/JCHA, comentó que “en mi familia somos creyentes de la virgen de Guadalupe, ella nos ha hecho favores y milagros. Desde que empezó la liguilla me encomendé mucho a ella. Yo soy creyente de San Juditas, la Virgen y Diosito, me encomiendo y he encomendado mucho el equipo a la virgen, por eso me traje un pequeño cuadro bendito de ella. Ella nos acompaña a todos”.

A ello, agregó que “estamos muy contentos de estar en la final, es algo que nos merecíamos, porque la vez pasada nos quedamos en la orillita. Para este torneo se formó un grupo más completo y gracias a Dios se nos están dando las cosas, estamos a un pasito del objetivo que es quedar campeón y sacarnos esa espinita que tenemos de varias finales, por ejemplo, dos mariachis; primero Dios y la virgen de Guadalupe, esta es la nuestra”.

Con respecto a la clave para que este equipo haya conseguido el boleto a la final, señaló que “en la semifinal supimos manejar los tiempos del partido, los primeros diez minutos ellos estuvieron atacando, luego nosotros y después se cansaron, esto fue aprovechado muy bien”.

Para terminar, señaló que “de cara a la final, los jugadores se encuentran contentísimos, con ganas de ir por esta copa, que más que nada la merece Cristian Limón y Juan Carlos, ambos excelentes personas, estoy convencido esta nos la vamos a llevar”.