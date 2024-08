Fidel Ambriz se despide de León ante la “billetiza” que puso Rayados

León, Guanajuato. De manera intempestiva, justo en el cierre de movimientos entre conjuntos del medio local, Fidel Ambriz, considerada la última joya que ha surgido de la cantera esmeralda, deja la “guarida” para enrolarse con Monterrey, en la que se presume es la transferencia que mayor dinero ha dejado en las arcas de La Fiera en la historia.

Ante la sorpresa de propios y extraños, siendo incluso titular indiscutido en el esquema de Jorge Bava, Ambriz fue confirmado a la medianoche como refuerzo de Rayados y este miércoles por la tarde, el contención estuvo presente en el Estadio Nou Camp para tener un último contacto con la que fue su casa, esa que le viera debutar el 9 de noviembre de 2019 a los 16 años, siendo el segundo futbolista más joven en portar la playera del equipo verdiblanco, solo por detrás de Luis “El Chino” Estrada.

“Es una noticia que para muchos sorprendió, incluso a mí por el tiempo en que se cerró la transferencia, así que dejar esta institución me pesa, me duele porque es el equipo de mí ciudad, donde crecí, donde pasé muchos momentos, pero así es el futbol y hay que aprovechar momentos, las posibilidades”, manifestó el ahora integrante de La Pandilla.

Con la playera de los panzas verdes, el también seleccionado nacional en categorías con límite de edad disputó 110 juegos y marcó nueve anotaciones; además, fue parte de los planteles que conquistaron el Guard1anes 2020 de la Liga MX, la Leagues Cup 2021 y la Liga de Campeones de la CONCACAF en 2022, pudiendo afrontar el Mundial de Clubes.

“Lo di todo en los más de 100 partidos en los que defendí esta camiseta, no creo que me haya faltado algo, si bien me hubiera gustado ganar un título de liga donde hubiera sido más fundamental que por ahí el del 2020, solo estuve tres partidos, pero me voy con esa Concachampions que la jugué toda, me voy como el segundo jugador más joven en la historia del Club León, metiendo goles como contención y la transferencia según el presidente (Jesús Martínez Murguía) que más dinero le ha dejado a la institución.

¿Y LOS PLANES EUROPEOS?Fidel Ambriz no quita el dedo del renglón, su deseo es ir al futbol del viejo continente y si llega a la Sultana del Norte es con la condición de que esa ventana del otro lado del charco pueda abrirse a la brevedad, de hecho, el centrocampista reveló que estuvo cerca de emigrar a la liga de Bélgica.

“Quiero ser bien claro en eso, mi salida a Monterrey fue por decisión propia, pero obviamente hubo un antecedente entre directivas y ya luego hubo un arreglo conmigo y donde si puse ciertas condiciones en el sentido de que siempre me mantuve firme que mi prioridad era salir a Europa y eso lo platiqué con la gente de Rayados, de que, si hay las condiciones de que pueda salir estando en Rayados, yo con todo gusto iba a Monterrey, si no de otra manera no hubiera salido de León”, aseveró.

Finalmente, Ambriz se dijo listo para competir por un lugar en una de las plantillas más poderosas y rimbombantes del balompié azteca, al tiempo de que igualmente aguardará por la probable convocatoria al Tricolor de Javier “El Vasco” Aguirre.