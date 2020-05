“Pretexto Cobarde”: responde Navarro a Juan Carlos Osorio

León, Guanajuato.- Ante el atrevimiento del ex seleccionador mexicano Juan Carlos Osorio, de revelar uno que otro secreto de vestidor originado durante el Mundial de Rusia 2018, las reacciones del gremio futbolístico en nuestro país no se hicieron esperar y una de ellas vino desde la “guarida” esmeralda.

A dos años de un Mundial que comenzó con la histórica victoria sobre Alemania, que llegaba como campeona del mundo, pero que terminó con dos tristes actuaciones ante Suecia en la fase de grupos y después contra Brasil, ya en la ronda de octavos de final, Osorio destapó de manera poco fortuita algunas vivencias que se tuvieron previo al duelo frente al representativo amazónico.

“Cuando México jugó contra Brasil, sabía que todos los brasileños jugaban en las mejores ligas. Necesitábamos otros jugadores como los que tenían ellos”, comentó el estratega de nacionalidad colombiana para una emisión brasileña de la cadena ESPN.

— Fernando Navarro (@5FerNavarro) May 31, 2020

Pero sin duda, la declaración que causó más revuelo de parte de Osorio y la cual dejó a entrever que en el Tricolor existía miedo por enfrentar a la “Canarinha” fue: “Cuando enfrentamos a Brasil yo reuní a todos mis jugadores y les pregunté si estábamos preparados para jugar contra Brasil y la respuesta fue un silencio”.

Así que ante las declaraciones del timonel cafetero, Fernando Navarro, jugador del Club León y uno de los mejores laterales derechos que tiene la Liga MX, aprovechó las redes sociales para lanzar una severa crítica a Juan Carlos Osorio.

“Su excusa es “necesitaba otros jugadores” … Que cuestionamos aquí, la falta de talento en México (no la hay), la falta de capacidad del DT. He visto equipos con mucho menos ganar a equipos con mucho más”, publicó Navarro vía Twitter y remató: “Decir que necesitabas otros jugadores es primero un pretexto muy cobarde, segundo un insulto a tus jugadores, tercero una falta de ética mayor. Cada quien que asuma sus responsabilidades”.

Hay que recordar que durante el proceso de Osorio, gente como “El Chapo” Montes y el mismo Navarro, no fueron tomados en cuenta debido a sus características físicas y es que fiel a sus creencias, el sudamericano prefirió apostar por gente de mayor estatura que se impusiera en los duelos aéreos y en el cuerpo a cuerpo.