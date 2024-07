Ettson Ayón está listo para tomar la batuta en el ataque esmeralda

León, Guanajuato.- La Fiera ha vuelto a apostar por un joven atacante mexicano, en este caso Ettson Ayón, quien por delante tiene la dura tarea de cubrir la baja por lesión de Federico Viñas durante el inicio del Apertura 2024 de la Liga MX, mismo que se pone en marcha este próximo domingo con la visita a los Pumas.

“Estoy muy feliz, ilusionado de poder estar en León, un equipo con mucha historia, ya queremos que arranque esto, estamos ilusionados porque han llegado buenos jugadores y hay un buen técnico, así que contentos y motivados de iniciar ya. Por ahí Viñas está lesionado, en teoría se puede decir que soy su reemplazo, pero yo vengo a hacer mi historia y solo decirle que lo esperamos pronto porque para mí no sé si es el mejor, pero si uno de los mejores de la liga”, dijo el exdelantero de los Gallos Blancos del Querétaro.

Ayón sabe de la exigencia que representa portar la playera de un club que ha sido ocho veces campeón del balompié mexicano y recién el año pasado, ganador de la Liga de Campeones de la CONCACAF y que, en 2025, tiene otra cita trascendental a nivel internacional con el Mundial de Clubes.

“En lo personal quiero ganarme un lugar, el respeto de los compañeros, de la afición y cada vez que me toque estar dentro del campo tratar de aprovecharlo al máximo y anotar la mayor cantidad de goles posibles, tampoco es que me guste ponerme cuotas, por mi diría que la mayor cantidad, si se puede 10, ocho, los más que se puedan. Aquí en León hay muchísima exigencia, pero no hay que verlo como presión, las cosas se van a dar con trabajo, el equipo exige goles y vamos a trabajar para lograrlos”, aseveró.

Una puerta al tricolor

El nacido en tierras tijuanenses es actualmente el nueve del seleccionado mexicano de la categoría Sub-23, aunque apelando al cambio generacional que se viene dando con el Tricolor mayor, una buena participación con el conjunto verdiblanco podría catapultarlo al representativo azteca que, de momento, sigue teniendo como timonel a Jaime Lozano.

“No es que tenga que estar ya ahí, primero debo de hacer bien las cosas aquí en León y luego ya el “Jimmy” decidirá si en un futuro me toca ir a mí”, indicó Ayón Calderón.

Finalmente, en un pasaje donde el combinado nacional busca nuevos rostros, en especial a nivel ofensivo, el jugador panza verde precisó que “sabemos del mal momento que está pasando la selección, pero esto es de tener paciencia a los delanteros y en general a todo el equipo. Es difícil lo de los delanteros, a la mejor se nos da menos oportunidad, hay menos tiempo, nos tienen menos paciencia, pero de nuestra parte toca aprovechar lo más que se pueda en los minutos que nos brinden”.