Es emocionante incorporarse a un equipo que siempre pelea títulos: Stiven Barreiro

León, Guanajuato.- Stiven Barreiro llega a León con la ilusión de retomar su mejor versión, esa que de a poco fue perdiendo con Pachuca en el último torneo.

Lesiones y decisiones técnicas originaron que el central dejará de tener presencia en el conjunto que dirigía Martín Palermo, contrastando con lo que vivió a inicio de 2018 en Atlas y luego con los Tuzos durante el Clausura 2019, donde fue titular indiscutido en 15 compromisos, marcó un par de tantos y rebasó la barrera de los mil minutos disputados.

“Este es comenzar de cero y me he sentido muy bien, es un gran grupo, voy de menos a más y buscando adaptarme lo más rápido que pueda al equipo”, manifestó el colombiano.

Incorporarse a La Fiera “es emocionante porque es un equipo que siempre pelea títulos y cosas importantes, ahora tenemos un torneo importante como lo es el de CONCACAF y la verdad que bastante emocionado y motivado por poderle aportar a esta gran institución”.

Barreiro llega a préstamo por un año y su intención es clara, ganarse la confianza de Nacho Ambriz, para entonces pelearle el puesto a gente de la talla de William Tesillo, Ramiro González, Miguel Herrera Equihua y Nacho González. Cabe recordar que Stiven tomará la plaza que deja vacante su paisano Andrés Mosquera, quien debido a una lesión de rodilla no podrá ser registrado en el siguiente semestre.

“Quiero ganarme un lugar y pelear títulos, vengo muy ilusionado, muy contento, es un gran reto y desde afuera ganarle a León siempre era bastante difícil porque tiene demasiado manejo del balón y ahora estar aquí es importante, así que hay que adaptarse a este nuevo grupo, a su forma de jugar y de enfrentar los partidos”, dijo el nacido en Valle del Cauca.

Finalmente, el zaguero aseguró que su deseo es jugar, ya sea como central, su posición habitual o incluso como lateral por derecha, que tampoco desconoce, “la he practicado un par de veces en otros equipos, no me disgusta aportar al equipo en esa posición, como lo dije yo vengo motivado, ilusionado y donde me requiera el equipo trataré de dar lo mejor”.

En Números…

3 Equipos para Stiven Barreiro en México: Atlas, Pachuca y León

33 Juegos de liga los que disputó el colombiano con los Tuzos

4 Torneos los que afrontó el zaguero central con la escuadra del Atlas