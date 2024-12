Berizzo asegura que León incomodará a sus rivales en el Mundial de Clubes 2024

León, Guanajuato. – Tras conocer el grupo que le tocó a La Fiera en el Mundial de Clubes del próximo año con uno de los históricos del balompié europeo como lo es el Chelsea, un peso pesado de Sudamérica, el Flamengo de Brasil y uno de los conjuntos más laureados de la zona africana, el Espérance de Túnez, el “domador” Eduardo Berizzo lejos de mostrar preocupación, aseguró que su equipo le incomodará bastante a sus rivales.

"El sorteo te podía deparar cualquier rival, todos los rivales tendrán su complejidad, como nosotros la tendremos para ellos, así que nos prepararemos con la ilusión de poder vencer a quien se nos ponga por delante y esa va a ser nuestra intención, de ir a un torneo con mucha ilusión, con motivación, en un grupo complejo y con rivales fuertes, pero también nosotros debemos convertirnos en un rival fuerte y peligroso”, dijo el argentino.

Berizzo no se espanta ante el escenario; de hecho, conoce a la perfección marcos de este tipo después de haber dirigido en España al Sevilla y Celta de Vigo, sin dejar del lado su pasaje como seleccionador nacional de Paraguay y Chile.

“Conozco mucho más al Chelsea y al Flamengo que al Espérance de Túnez, pero ya nos enfocaremos en nuestros rivales y su manera de jugar, pero como primera impresión es un grupo duro, como lo son todos, no hay rival a menospreciar, no hay rival al que no le puedas vencer, pero debemos prepararnos mentalmente para jugar al máximo nivel”, precisó.

Y en este mismo sentido, el cordobés reiteró que “estar entre los 32 equipos que van a jugar el torneo es muy emocionante, el grupo tiene su complejidad, no lo voy a descubrir, pero seremos un rival difícil para ellos e intentaremos hacerlo de la mejor manera, aunque ya de por sí estar en la élite de los equipos que van a jugar ese Mundial a mí me llena de orgullo de pertenecer a esta organización”.

Respecto al tema de la multipropiedad que sigue teniendo en vilo la incursión del Club León en el certamen, aseguró que “competiremos, de eso no tengo duda, se resolverá y de eso ha sido muy claro Jesús Martínez Patiño, la FIFA lo va a entender, así que estoy seguro de que participaremos, ambos equipos (León y Pachuca)”.