Desea trascender “Chapito” Montes en la Concachampions

León, Guanajuato.-Fue hace seis años cuando León encaró por última ocasión la Concachampions, aunque en aquella ocasión el gran ausente fue Luis Montes, quien debido a una fractura de tibia y peroné también se perdería la Copa Mundial de Brasil.

Hoy, “El Chapito” en una de sus mejores versiones, como en ese 2014, se encuentra con la posibilidad de ayudar a La Fiera a cumplir un objetivo pendiente que es la internacionalización.

“La verdad que tengo esa espinita clavada de que no me tocó estar en la edición anterior y al igual que mis compañeros tengo la ilusión de ganar este torneo, de trascender a nivel internacional, pero también este equipo está muy enfocado en no soltar la liga y debemos estar al cien por ciento para seguir siendo protagonistas en los dos torneos”.

De si el conjunto verdiblanco cuenta con cierta presión de hacer algo importante en esta Liga de Campeones de la CONCACAF, luego de lo que se viene demostrando desde el año pasado, el juarense dijo que “presión siempre habrá, la gente siempre te apoya, te exige y desde que llegué a León lo vi, pero siempre nos hemos esforzado por dar buenos resultados y lo inmediato es sacar un buen resultado en casa y luego ir a cerrar en Los Ángeles”.

ADMIRACIÓN POR “CRACKLITOS”

En varias oportunidades Luis Montes y Carlos Vela, el gran referente ofensivo que tiene Los Ángeles FC, ha compartido concentraciones con el seleccionado mexicano y de parte del “Chapito” sólo hay elogios para el que fuera campeón mundial Sub-17 en 2005.

“Es un jugador que admiro, a veces platicamos y esperemos al mejor Vela, es una gran persona, como jugador te marca diferencia, mucho del juego de ellos pasa por él, así que debemos enfocarnos bastante bien, pero sin duda será un gran partido ante un rival que en su liga también ha hecho cosas destacadas”, concluyó el capitán del equipo guanajuatense.

