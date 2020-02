[Video] ¡Alex Morgan tiene siete meses de embarazo y sigue entrenando!

La futbolista estadounidense Alex Morgan ha sorprendido a todos en redes sociales al mostrarse con siete meses de embarazo y entrenando a tope con la Selección de Estados Unidos que actualmente disputa el Preolímpico, rumbo a Tokio 2020.

El combinado de las barras y las estrellas compartió videos de la delantera principal del Orlando Pride ejercitándose junto a sus compañeras.

Oh what’s up, California!



Thrilled to be here surrounded by ALL our favorite people. 😏 pic.twitter.com/0qMymWeFOE — U.S. Soccer WNT (@USWNT) February 5, 2020

Morgan, que tiene programado el parto en abril, fue captada bajando del autobús del equipo de Estados Unidos donde felizmente mostró su vientre y se dirigió al campo de entrenamiento con el uniforme completo.

No es sorprendente ver a Morgan mantenerse al día con sus habilidades mientras ella y su esposo, el mediocampista de la MLS Servando Carrasco, esperan su primer hijo.

Ver esta publicación en Instagram We are already in love and we haven’t even met her yet. Newest member of the Carrasco family, coming soon. 📸 // @hanaasano Una publicación compartida por Alex Morgan (@alexmorgan13) el 23 de Oct de 2019 a las 12:18 PDT

Alex Morgan ha dejado claro que tiene la intención de luchar por un lugar en el equipo olímpico de 18 jugadoras de Estados Unidos, siempre y cuando califiquen, a pesar de que el torneo tendrá lugar unos tres meses después del nacimiento de su hijo.

Aside from my 🙈 passing, being 7 months pregs hasn’t slowed me down too much! https://t.co/GeRgH4yaVb — Alex Morgan (@alexmorgan13) February 4, 2020

Con calentamientos y entrenamientos de movimiento y disparo, Morgan busca mostrar su compromiso con el equipo con el que ha ganado el Mundial y el oro olímpico tras el cambio de entrenador. Los Juegos Olímpicos están programados para agosto, por lo que no sería descabellado verla en Tokio.