“Chato” Ferreira y Carlos Bracamontes exaltan la historia del Club León

León, Guanajuato. Referentes del Club León en distintas épocas, Marco Antonio ‘Chato’ Ferreira y Carlos Bracamontes, dan a La Fiera un sitio especial dentro del futbol mexicano. Pocos equipos presumen una vasta historia, tradición y cercanía con sus aficionados, así como un nutrido palmarés que hace de esta institución una de las más importantes.

Recordado por su jerarquía, presencia y seguridad bajo los tres palos, Ferreira fue parte de la oleada de exjugadores que acudieron a celebrar las ocho décadas de existencia que este 20 de agosto celebró el plantel felino.

“Son 80 años que cumple un club en el que tuve la fortuna de jugar, de convivir con grandes futbolistas, me tocó ser parte del año 90 hasta el 95. En esta ocasión mando un saludo especial a toda la afición, hay que reconocer que también son parte importante de este aniversario”, resaltó Ferreira en charla para Noticias Vespertinas.

Pese a ser figura del Club Toluca, el llamado ‘Chato’, guarda especial cariño a la zaga esmeralda al tratarse del equipo con el que se coronó en la campaña 1991-1992, además de ser el equipo con el que se retiró de las canchas.

“Quiero mucho a este equipo, aquí me titulé, tuve una carrera de 20 años y aquí me tocó ser campeón, ese fue uno de los mayores logros de mi vida. Me llena de mucha satisfacción saber que soy parte de la historia de ese campeonato, que soy parte de la historia de esa huella, de ese legado que fue el quinto título para León”, exaltó el exarquero de la selección mexicana.

Sobre la presencia que tiene Club León en México apuntó a “Su grandeza, tiene una jerarquía que tienen pocos equipos en México, este club es como un león en la selva, es el ‘rey’ y en el futbol, Club León tiene una presencia muy grande, además de sus títulos de Liga tiene Copas, tiene Campeones de Campeones, eso lo hace uno de los más ganadores e importantes.”

PRESENCIA IMBORRABLE

Carlos Bracamontes es otro referente con pasado esmeralda en tres etapas, la primera a finales de la década de 1980, misma donde padeció el primer descenso. Luego como entrenador en la segunda mitad de los años 90.

“Con León viví de todo, alegrías y la tristeza de descender como jugador. Luego me tocó dirigir a este equipo, así que es un equipo al que le di mucho y que a mí también me entregó mucho. Tengo grandes recuerdos, grandes momentos, siempre está en mi mente el León, siempre será un equipo muy grande en el futbol mexicano”, subrayó Bracamontes Zenizo.

Para el extécnico colimense, un atributo que tiene esta institución: “Es su tradición, es un equipo que cumple ocho décadas, no es cualquier cosa, entonces tiene una gran historia y un gran legado detrás. Es un equipo que ha marcado a su gente, que ha crecido junto con su afición y eso le da un valor agregado, un valor que tienen pocos equipos hoy en día”, concluyó Carlos Bracamontes, campeón de ascenso en 1999 con el Club Unión de Curtidores.