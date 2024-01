Busca Boselli partido de despedida con Club León

León, Gto.- Mauro Boselli, histórico atacante de Club León se hizo presente en el Estadio León, recinto donde tejió una historia de leyenda. Tras su reciente retiro del futbol, el argentino vive unos días de descanso y aprovechó para volver al Bajío, visitar amigos y gestionar un posible partido de despedida.

El otrora capitán y bicampéon con La Fiera junto a su familia fueron invitados por el presidente del club, Jesús Martínez Murguía para presenciar el debut zapatero en el Clausura 2024. La visita resultó apoteósica ya que muchos aficionados lo pedían como refuerzo felino a pesar de formalizar su retiro el pasado mes de noviembre.

“(El retiro) es una decisión que la tomé mucho tiempo antes, sí obviamente, que si hubiese llegado la posibilidad de jugar en León me hubiese hecho dudar, no voy a mentir, pero la realidad es que el tiempo ya pasó, me entregué toda mi carrera y la cerré de una manera hermosa”, resaltó Mauro Boselli.

Con su regreso a México, uno de los propósitos del ahora exjugador argentino es gestionar un partido de despedida con Club León, para ello confirmó el interés por invitar al francés André-Pierre Gignac con quien sostuvo una ferviente rivalidad deportiva.

AVALA HA GUARDADO

En su papel de referente panzaverde, Boselli avaló el posible fichaje del mexicano Andrés Guardado, jugador que con 37 años se perfila como refuerzo para Club León.

“Es un referente y capitán de la Selección Mexicana durante tanto tiempo, me parece que eso le va a aportar mucho a León. Como jugador ya sabemos lo que es, junto a la parte futbolística va aportar al grupo, en la formación de los jóvenes. Es un referente, para mí le va a ser muy bien”, concluyó Boselli.