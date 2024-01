Andrés Guardado desea retirarse ganando títulos con León

León, Gto.- Más allá del cariño que pueda llegar a sentir por Atlas, el club que lo viera debutar en 2005, hoy en día Andrés Guardado tiene muy claro que vuelve a México para conseguir cosas importantes con La Fiera y a partir de eso, entonces comenzar a pensar en su adiós a las canchas.

Futbol Acostumbra el Club León a dar “bombazos” en el futbol mexicano

Guardado esta de vuelta en suelo azteca 17 años después de haberse ido a probar fortuna en el futbol del viejo continente y en donde a lo largo de ese tiempo llevó a cabo una ejemplar trayectoria en Holanda, Alemania, pero sobre todo en España, siendo referente en su momento del Deportivo La Coruña y más recientemente del Real Betis, donde incluso es el extranjero con más partidos en la historia del cuadro andaluz.

“No soy consciente de todo lo que uno ha podido conseguir a lo largo de su carrera, esas etiquetas o adjetivos te los va poniendo la gente, la prensa o los conocedores de este deporte y cuando pase el tiempo, mi carrera y volteé hacia atrás, estaré muy orgulloso de lo que he conseguido. No sé si soy de los más importantes o no, pero si he intentado hacer siempre algo diferente, siempre ejemplificar el esfuerzo y anteponer el lado deportivo con una carrera honorable y a final de cuentas el objetivo se ha cumplido y creo que todavía tengo cuerda para un poquito más y espero conseguir o terminar mi carrera como debe de ser en León”, señaló “El Principito” en entrevista con el conjunto panza verde.

Y tal como lo aseguró hace un par de años para la cadena ESPN, el jalisciense tomó la propuesta de la familia Martínez (Grupo Pachuca), la cual ha sido la única que le ha abierto las puertas en su país y de la mano de un proyecto serio.

“Me motivó el que llevo muchos años fuera de mi país, pero también que en este caso “Chucho” (Jesús Martínez Murguía) y Jesús (Martínez Patiño) me presentaron un proyecto muy ilusionante para mí a estas alturas de mi carrera, además el sentirme querido, sentir ese deseo que querían que realmente fuera a ayudar al proyecto. Grupo Pachuca y León tienen una visión de trabajo muy parecida a la mía y eso me gusta, me ha marcado en la balanza para tomar la decisión de regresar a México. En este momento yo no sabía si quería seguir jugando o no, pero en el día a día el cuerpo y la cabeza te lo van diciendo y creo que todavía puedo ser útil y ayudar dentro y fuera de la cancha y en este caso León me ofreció sentirme útil y querido”.

PALABRA DE PRÍNCIPE 🤴@AGuardado18 y sus primeras palabras como jugador de nuestro equipo.



¡Bienvenido al Club León! 🦁#SerFieraEsUnOrgullo 💚 pic.twitter.com/mzb0suTMri — Club León (@clubleonfc) January 18, 2024





LEÓN LE DIO CARIÑO Y CONFIANZA

A estas alturas de su carrera, el tema económico ya no es factor para Andrés Guardado y por el contrario, el aspecto personal, lo de sentirse arropado y valorado, fue lo que le movió para aceptar la propuesta de la escuadra guanajuatense.

“León me demostró que quería que fuera, puso todo los esfuerzos y no estoy hablando del tema económico, me mostró el cariño que a veces uno necesita como jugador, de sentirse importante, de sentir que uno todavía puede ayudar a un club como León que está creciendo en muchas cosas. León es un histórico y simplemente voy a sumar un poco más a esa historia y a tratar de conseguir objetivos importantes”, aseveró.

Futbol La Fiera hace posible el regreso a México de Andrés Guardado

Será a inicios de la siguiente semana cuando el tapatío arribe a la capital cuerera, sin embargo, desde ahora y ya portando la playera del ocho veces monarca del futbol mexicano, el mediocampista envió un mensaje a la afición, dejando en claro que “soy un tipo honrado con su profesión, con su institución y que se sientan representados cuando me vean en el campo y nada, pronto nos veremos por allá y vamos a dar todo por este escudo y la institución”.





En Números