André Onana hace suya la misión de inspirar a la niñez de León

León, Guanajuato. Viajar a México para ser partícipe del Keeper Kombat ha sido una experiencia que marca de por vida al guardameta André Onana. Recibir el cariño de los aficionados mexicanos y presentarse como figura de inspiración y motivación para cientos de menores y jóvenes, renueva en portero camerunés su misión por impulsar el deporte y la superación personal.

Durante su visita a Guanajuato, el guardameta titular del Manchester United participó en una serie de actividades especiales, entre ellas una clínica fundamentos de portero, una firma de autógrafos, así como un duelo de exhibición ante Rodolfo Cota. Sobre esta visita, el jugador africano agradeció el cariño de los aficionados mexicanos.

“Me siento bien, contento del recibimiento, la gente muy amable, un país muy lindo. Del futbol mexicano sé muy poco, he jugado con varios mexicanos, se me viene a la cabeza Edson Álvarez, estuvimos jugando mucho tiempo en el Ajax y actualmente estamos jugando en la misma competición (Premier League), tenemos una muy buena relación, son top”, subrayó André Onana.

Siendo un ejemplo de vida y superación, dado que Onana nació y vivió su infancia en condiciones de vulnerabilidad social. Ahora que es figura de talla mundial en el balompié, hace suya la misión de inspirar a los menores para que luchen por sus sueños.

“Da muchísimo gusto, todos hemos sido niños, todos hemos estado en su lugar, ahora el poder inspirar a estos ‘peques’ da alegría y es una motivación extra para ellos. Yo desde luego he podido ser quien soy hoy, mañana les tocará a ellos, tienen que ver esto así, trabajar duro y ser muy atrevidos”, exaltó el guardavalla africano.

“Es algo muy positivo, de hecho, estar aquí para mí es motivo de aprendizaje, yo nunca pierdo; gano o aprendo. Enfrentarme a un grandísimo portero (Rodolfo Cota) que es internacional, que juega aquí, que es conocido por todos. El mensaje es muy positivo para los ‘peques’ que vienen atrás, tienen que hacer las cosas bien y seguro van a hacer mejores que nosotros”, agregó Onana.

RESPETO POR MÉXICO

Pese a no conocer mucho del futbol mexicano, Onana reconoció que hay referentes como Edson Álvarez, otrora compañero suyo en el Ajax de Países Bajos y actualmente rival con el West Ham United de Inglaterra.

“Yo he estado con él, Edson es un fantástico jugador, como persona es de ‘diez’, es un guerrero, es un jugador que siempre da todo y defiende el escudo, ama a su país. Es de esos tipos de persona que siempre va a demostrar con el ejemplo, para el futuro es importante contar con personas así”, reconoció el portero mundialista en Catar 2022.

En la misma ruta sobre el futbolista mexicano, resaltó al reconocido portero: “Ya me he enfrentado a Ochoa cuando jugaba en la Serie A, yo creo que es el único que conozco, es un grandísimo portero, en su momento era uno de los mejores porteros del mundo y detrás de él México va a tener un portero mejor que él, de eso no tengo ninguna duda.