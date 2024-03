Alejandro Corona exigirá al León Femenil rumbo al cierre de torneo

León, Guanajuato.- Porque las esmeraldas siguen afianzadas en zona de clasificación y de pasó se pudo saldar una cuenta pendiente como locales, el timonel leonés Alejandro Corona se dijo satisfecho luego del contundente triunfo que se obtuvo ante Mazatlán.

Futbol León Femenil retoma sus chances de liguilla tras vencer a Mazatlán

Las Fieras solo habían sacado una victoria de cinco presentaciones en la “guarida”, esa en la fecha inaugural contra Pumas, para después igualar con Juárez y Mazatlán, mientras que con los rivales de la Sultana del Norte, Tigres y Monterrey, habían sido goleadas.

“Teníamos esa deuda pendiente en casa, nos habían tocado partidos difíciles como locales y no habíamos podido sacar la victoria, entonces existía esa deuda con nuestra gente y creo que hicimos un buen partido que se redondeó con tres goles y lo más importante es que se consiguen las tres unidades”, manifestó Corona.

La mesa parece estar servida para que las leonas rompan la malaria y por sin se metan a la liguilla, instancia a la que no acceden desde el Clausura 2019. El resto de su calendario tiene a Cruz Azul, Querétaro, Santos y Tijuana, escuadras que se ubican por debajo en la clasificación, aunque aun así, el estratega panza verde no quiere excesos de confianza como esos que costaron una derrota frente a Necaxa que no estaba en el presupuesto.

“Sabemos que cada partido de aquí al final del torneo se vuelve importante para mantenernos en lugares de clasificación y eso el equipo lo entiende a la perfección. De nuestra parte siempre habrá que mejorar, incluso ganando y mucho más perdiendo, pero lo más importante es la contundencia, hay que concretar esas oportunidades que creamos para que los marcadores sean más holgados, con Mazatlán tuvimos más opciones, pero al final trabajamos para sacar el triunfo”, señaló.





NUTREN A SELECCIONES

Por otra parte, con miras a la fecha FIFA, Alex Corona destacó los cuatro llamados que tendrá su equipo, casos de Renatta Cota e Isabela Esquivias, ambas al seleccionado mexicano Sub-20, además de Lixy Rodríguez con Costa Rica e Ysaura Viso con Venezuela.

“Contentos por ese tema de las seleccionadas, es importante que vayan con sus selecciones y que se tengan este tipo de jugadoras donde sus países nos están volteando a ver por el rendimiento, para ellas es un aliciente y felices por ese lado también”, aseveró.

Deportes Valioso triunfo en casa de Las Fieras Sub-19 ante las cañoneras





En Números