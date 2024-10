Adonis Frías dispuesto a pelearlo con León hasta la última instancia

León, Guanajuato.- La última pieza del rompecabezas que le faltaba por recuperar a Eduardo “Toto” Berizzo ya vio minutos, se trata del central argentino Adonis Frías, quien retornó a la cancha después de tres meses de ausencia.

Y es que, tras la culminación de la Leagues Cup, Frías fue afectado por un raro virus. El reporte médico indicó cuadro de infección por herpes zóster, mismo que se puede activar después de haber padecido varicela en la niñez y el cual le provocó una parálisis facial que incluso lo llevó a vivir bajo las penumbras durante varias semanas, debido a que no podía exponerse a la luz natural.

El proceso de rehabilitación contó el pampero en su momento resultó largo, penoso en ciertos pasajes y doloroso, sin embargo, el defensor por fin pudo recuperarse al cien y el pasado sábado frente a los Gallos Blancos del Querétaro retornó con bríos renovados y dispuesto a ayudarle al elenco esmeralda en la recta final del certamen, justo cuando los felinos buscan colarse al Play-In, aunque la misión parece compleja.

El regreso de Adonis Frías

“Físicamente me siento bien, creo que estoy ya a la par de los compañeros, obviamente la decisión de jugar le corresponde solo al entrenador, claro que los compañeros están un escalón por encima porque vengo de un parón muy largo, pero los minutos que me toque estar dentro de la cancha trataré de hacerlo de la mejor manera para beneficio del equipo y seguir peleando hasta el final”, comentó Frías.

El sudamericano había sido titular indiscutido en las primeras cuatro jornadas de la Liga MX, al grado de disputar todos los minutos, aunque con otro técnico, el charrúa Jorge Bava.

En este sentido, el zaguero agradeció las muestras de apoyo de la afición ya que “después de lo que me pasó me han mandado un montón de mensajes para este momento y agradecido por siempre por todo ese apoyo y cariño que me dieron en días difíciles”.

En Números