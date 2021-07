Furia Verde reafirma liderato "furiosa goleada"

Debut soñado de Furia Verde, el cuadro leonés se presentó en su nueva casa con una goleada de 6-0 sobre los Mineros Zimapán en la cuarta fecha de la United Premier Soccer League.

La franquicia leonesa dejó tierras cuereras para adoptar como nueva casa al Estadio Chava Reyes en Lagos de Moreno, este recinto fue testigo del contundente triunfo de los dirigidos por Néstor Valencia

Los furiosos encontraron la ventaja tempranera y se dio al minuto 4’ luego de un tiro libre que cobró Jorge Leal, el portero de Zimapán rechazó con las manos y al rebote remató gracias un Chava Giménez 4’, tres minutos después Ramón Guerreo hizo el segundo luego de un contragolpe.

Pasando la primera media hora de acción ‘Flaco’ Belman amplió la ventaja tras un despeje largo del portero Noé Arenas, el atacante recibió la pelota luego recortando se desmarcó en dos ocasiones y disparó pegado a la base del palo.

En el arranque del complemento, Ramoncito Guerrero cimbró por segunda ocasión, Zimapán sufrió para defenderse en propio campo y pese a los esfuerzos defensivos siguió el bombardeo leonés.

La vulnerabilidad del rival se reafirmó con un quinto gol, ahora autoría de Carlos ‘Zurdo’ Ramírez que tiro libre la encajó en la horquilla izquierda, entrando los últimos diez minutos Ramón Guerrero se vistió de héroe al lograr triplete a su nombre.

Suspensión

En su visita a Querétaro, el otro conjunto leonés de La Fortaleza FC no concluyó su partido ante Peñamiller debido a la fuerte lluvia que provocó encharcamientos en el campo por lo que el cuerpo arbitral determinó no seguir con las acciones para no exponer a los jugadores a una posible lesión.