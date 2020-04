Furia Verde debuta con derrota en la eLiga 3D

León, Guanajuato; 28 de abril del 2020.- Presionaron el ‘botón de start’ en la eLiga 3D y Fabrizio Díaz de Furia Verde no tuvo el mejor de los inicios ya que perdió en su partido debut por 8-4 ante Juriquilla.

Para este certamen que se realiza en el FIFA 2020, Furia Verde saltó al campo con Club León, mientras Luis Hernández de Juriquilla manejó a Querétaro, los Gallos blancos dominaron la balanza de principio a fin, Marcel Ruiz con doblete y goles de Clifford Aboagye y Michael Pérez adelantaron a los Gallos en la primera mitad.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Deportes Evalúa Code Guanajuato avances previos a Juegos Nacionales

En el tiempo complementario, Fabrizo Díaz reaccionó y recortó la desventaja con dobletes de Luis Montes y Joel Campbell, la reacción de La Fiera fue apagada con otros cuatro picotazos de Jeison Lucumí, Ruiz, Ariel Nahuelpan y Aboagye.

“Es una gran idea para seguir de alguna manera metidos en este deporte que tanto nos gusta y más que nada divertido por el hecho de que son diferentes habilidades a las que se necesitan en un campo real, haber empezado el primer partido me pareció muy bueno, aunque no le dedique mucho tiempo a esto (jugar FIFA) me divertí y me hubiera gustado otro resultado”, resaltó Fabrizio Díaz.

El siguiente compromiso de Furia Verde en la eLiga 3D será este miércoles 29 de abril ante CECAF Torreón que tiene a Santos Laguna, los gamers con los que ambos equipos encararán la segunda fecha aún no son definidos.

La Liga 3D Torneo Nacional de Reservas es un circuito amateur que se divide en la Zona Norte y Bajío, ante la contingencia sanitaria del Covid-19 se suspendió el torneo de futbol y como medida recreativa se decidió realizar este certamen virtual.