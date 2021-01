Furia Verde da el salto al profesionalismo

León, Guanajuato.- La ciudad zapatera abre sus puertas a una nueva liga profesional, la United Premier Soccer League llega a León de la mano de Furia Verde, escuadra que representará a Guanajuato este nuevo circuito profesional.

Fundada en 2011 en Estados Unidos, la UPSL es una liga de futbol profesional, cuenta con aval de la FIFA y la Federación de Futbol de Estados Unidos.

Esta organización de futbol incursiona en el país por medio de su división UPSL México la cual ya organiza su primer torneo de 2021, certamen a iniciar en marzo con 32 equipos divididos en cuatro zonas; Noreste, Noroeste, Centro y Sureste.

Con su incursión a la UPSL MX, Furia Verde da un salto al profesionalismo, de momento es el único representante de Guanajuato, entidad que forma parte de la Zona Centro, junto a otras entidades que ya tienen franquicias inscritas como Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México y Guerrero.

De cara a esta nueva aventura, el cuadro leonés está en proceso de armar su nueva plantilla y para ello anunció la incorporación de Marco Antonio Parra y Mauricio ‘Santanita’ Castañeda, los dos exprofesionales con experiencia en Primera División y Liga de Ascenso.

Para ocupar el banquillo se confirmó a Gerardo Barajas Camacho, estratega leonés con experiencia en la Tercera División con Silao Cristo Rey, Libertadores de Pénjamo y Tecos, en Segunda División dirigió a Reboceros La Piedad.

Por otro lado, Furia Verde mantiene su esencia como centro de formación, las categorías sub 13, sub 15 y sub 17 pasarán a ser las fuerzas básicas del primer equipo. Para nutrir sus filas anunció visorias que se realizarán del 1 al 4 de febrero, un día por categoría.

Este nuevo circuito es categoría libre y permite el registro de 10 extranjeros, con estos dos lineamientos se permite el ingreso para jugadores que hayan jugado a nivel profesional. Actualmente se cuenta con 18 equipos confirmados y se disputarán dos torneos al año

Con este nuevo proyecto Furia Verde tiene la oportunidad de jugar a nivel internacional ya que los mejores ocho equipos de la UPSL MX disputarán una Copa de Campeones ante los mejores de la UPSL.