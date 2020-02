Fuchito 7 organiza Torneo Relámpago

León, Guanajuato; 27 de febrero del 2020.- La cancha de futbol Fuchito 7, presentó la primera edición de su torneo relámpago libre varonil, certamen que promete ser de gran intensidad y con el que se busca fomentar la práctica de este deporte.

Para este primer certamen en categoría varonil se espera la participación de entre 16 y 20 equipos, el formato de juego es de 7 vs 7, cada plantilla podrá registrar hasta 18 jugadores. El costo de inscripción es de $700, cuota única ya que no habrá costos adicionales por arbitraje.

El desarrollo de este certamen será del 2 al 6 de marzo, los partidos se disputarán desde las 7:00 pm a 10:00 pm, cada uno de los duelos tendrá duración de una hora. La complejidad de este torneo es que la primera jornada será de eliminación directa, por lo que cada plantilla está obligada a vencer o despedirse desde su primera aparición.

Las escuadras finalistas por lo menos disputarán de 3 a 4 encuentros, el ganador de este torneo relámpago será premiado con 12 uniformes, incluido la indumentaria del portero.

Este torneo es el primero que se organiza en categoría libre, anteriormente se han desarrollado campeonatos de un solo día en divisiones infantiles como sub 13, sub 15, sub 16 y sub 17. Para un mejor desarrollo de la competencia y para evitar lesiones se cambió toda la capa de pasto sintético, mismo que tiene menos de una semana de haberse instalado.