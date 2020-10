Frustra a Nacho Ambriz la irresponsabilidad de Aquino

Puebla, Puebla.- Nacho Ambriz luce tranquilo, su equipo está en la liguilla desde hace algunas jornadas, también es casi un hecho que cerrará la fase regular en la cima de la tabla, sin embargo, el timonel esmeralda salió algo frustrado de Puebla por la expulsión de Pedro Aquino.

Y es que de cara al próximo duelo contra Santos, los verdes todavía tienen al “Jefecito” José Iván Rodríguez saliendo de una lesión, por lo que la contención en estos momentos luce un tanto desprotegida.

“Me frustró lo de Aquino, le ha pedido una disculpa al grupo, sabe que cometió un error y se agradece la disculpa, más en acciones como esa”, dijo el “domador”.

En este mismo sentido, Ambriz apuntó que “Iván (Rodríguez) ya entrenó con nosotros, había una pequeña posibilidad de llevarlo a la Sub-20, pero sólo tenía tres entrenamientos, ya hizo futbol, interescuadras y luego de Yairo (Moreno) me comentan que estará la siguiente semana, ahora también recuperamos a Mosquera, pero los lesionados llegarán bien a la liguilla, pero si es una lástima lo de Aquino”.

Respecto a lo que fue el duelo frente a los camoteros, el cual se complicó a raíz de la roja al peruano, el timonel esmeralda resaltó que “era un partido de mucho orden, con la expulsión se complica, enseguida ellos encuentran el gol y ahí tuvimos que ajustar algunas cosas, pero al final sacamos una victoria importante y ante un rival complicado. Me queda claro que cuando estábamos once contra once controlábamos bien el partido, supimos aguantar el chaparrón de los últimos minutos, no regalamos espacios, Puebla abrió la cancha y destaco el resultado que nos mantiene ahí de líderes”.

Finalmente, a falta de dos juegos y con el primer lugar prácticamente resuelto, Nacho Ambriz señaló que podría empezar a rotar sus piezas con la finalidad de evitar lesiones y que sus elementos de banca lleguen con más minutos y confianza a la fiesta grande.