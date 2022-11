Frida Moreno cierra el 2022 con grandes logros

La pista y las vallas se han vuelto los mejores aliados para el crecimiento de Frida Sofía Moreno López cómo deportista. Durante la temporada 2022, la velocista del municipio de León destacó en múltiples eventos nacionales y como cereza del pastel logró la medalla de oro en los 400 metros con vallas de los II FISU América Games.

En 2022 Frida Moreno consolidó un año de resultados positivos en la pista, destacó en certámenes cómo el Nacional de Primera Fuerza, Nacional de CONADEIP, la Universiada Nacional de la UACJ dónde ganó plata en los 400m/c vallas y los Juegos Nacionales CONADE en los que se colgó el bronce en la misma prueba.

“Me siento muy feliz por este proceso que ha ido creciendo, concluyo este año con esta muy buena participación, es la primera vez que me toca representar a mi país aunque sean unos juegos universitarios. Esta temporada he tenido muy buenos resultados, tanto en Nacionales, Univerdiada Nacional, Conadeip, estamos cosechando los triunfos poco a poquito”, resaltó la representante de la Universidad Anáhuac Querétaro para El Sol de León.

La corredora “guanajua” cerró el año con auténtico broche de oro ya que en los II FISU América Games celebrados en Mérida durante el mes de octubre conquistó la presea áurea. Gracias a esta actuación le fue entregado el reconocimiento “Soy de León” por parte de las autoridades municipales.

CICLO 2023

Pensando en la nueva campaña de pruebas en el atletismo mexicano, 2023 será un año en el que busca mayor consolidación cómo atleta de alto rendimiento.

“Tengo que checar cuáles eventos puedo considerar, la temporada inicia en enero, claro que voy a participar en todos los eventos organizados por la Federación (Mexicana de Asociaciones de Atletismo), me estoy preparando para la que venga, para seguir avanzando y escalando”, agrego Frida Moreno.

Tras representar por primera vez a México en la justa universitaria, también tiene por objetivos buscar la clasificación para ser parte de la comitiva nacional en eventos como los Juegos Centroamericanos de El Salvador y los Panamericanos de Santiago 2023.

“Sin duda que es un escalón que busco subir, estamos en la jugada, representar a México es algo muy especial, es algo que voy a buscar el próximo año, vienen eventos muy importantes y quiero estar ahí”, finalizó la velocista leonesa.