Arturo Macías desatará al verdadero “Cejas” en León

León, Guanajuato.-- Este próximo sábado en el coso La Luz de León, Arturo Macías promete darle rienda suelta al “Cejas” y con ello complacer a una de las aficiones más exigentes de todo la república.

El diestro aguascalentense habló en exclusiva con El Sol de León acerca de su presentación en tierras cuereras, una plaza que lo ha sabido llevar y acoger desde sus primeras andanzas como novillero.

“León representa mucho, ahí me forje como novillero, la afición es extraordinaria, he estado prácticamente en todas sus ferias, he cortado orejas, rabos y soy un afortunado por tener el cariño de toda esa afición, es algo recíproco y regresar a esa plaza la verdad me llena de emoción y responsabilidad por brindarles una gran tarde”, manifestó Macías.

Será el cuarto y último festejo en el marco del certamen “México Busca un Torero”, en donde el hidrocálido compartirá cartel con los tlaxcaltecas Uriel Moreno “El Zapata” y Sergio Flores, así como con Michelito Lagravere, Pepe Murillo y Luis Gallardo, con seis astados de la ganadería de Pepe Garfias.

⬇️Da clic aquí⬇️

Deportes Ariel Holan se adelantaría para ser el nuevo “domador” de La Fiera

“Este proyecto arrancó con casi 80 toreros, se han rescatado muchas carreras, se les está apoyando y el escaparate de poder torear con gente ya cuajada, consolidada, eso es único y para uno también, yo sé lo que es venir desde abajo y todos salimos ganando, hasta la gente porque se refresca la baraja, a uno también lo aprietan, entonces es un gran acierto”.

LIBERARÁ AL “CEJAS”

Luego de un año de pandemia, Arturo Macías se encuentra dispuesto a soltar al autentico “Cejas”, ese de toreo valiente, arrojado y que sabe ganarse las palmas del respetable.

“En este tiempo me hecho más “Cejas” que Macías, ya verán el sábado como se va a poner al rojo vivo, tengo muchas ganas de volver a sentir, voy a darle rienda suelta al “Cejas” para que alegre el corazón de la gente, quiero mucho a esa afición y voy a hacer sentir, para uno también poder sentir”, señaló el matador.

Macías, que desde marzo del año pasado se metió a su rancho de Aguascalientes para explotar su faceta de empresario, esto en el mercado de la producción y venta de aceite de oliva extra virgen, dijo no haber extrañado tanto al toro, pero si al público.

“Al toro no lo extrañé porque lo he tenido muy cerca, el año pasado toreamos cerca de 80 toros en el campo, este año llevaré 20 o 30, pero a quien si extrañé es a la afición, no es lo mismo jugarme la vida solo en el campo, en medio de la nada, sin pena ni gloria, que hacerlo en medio de una plaza y con la gente, sin la afición el toro la verdad que no sería nada”.

Después de León, “El Cejas” presume agenda llena en mayo con corridas el día 2 en Texcoco, el 9 estará en Jesús María, el 15 un mano a mano con Sergio Flores en Ciudad Lerdo, el 30 andará en Apizaco y el 12 de junio en Puebla.