Busca Elías Hernández cerrar el año con la etiqueta de bicampeón

León, Guanajuato.-- Apenas en mayo pasado, Elías Hernández conquistaba un histórico título con Cruz Azul. Siete meses más tarde, el mismo “Patrullero” busca levantar otro campeonato de la Liga MX, pero ahora con el conjunto esmeralda.

Lo del moreliano podría considerarse todo un récord, ya que además de poder ser bicampeón en 2021, hay que recordar que fue parte de aquel elenco de La Fiera que ganó el bicampeonato del Apertura 2013 y Clausura 2014 bajo las órdenes del charrúa Gustavo Matosas.

“Todas las finales son especiales, para mi es la segunda en un año, en un club donde me siento bien, donde la afición me arropa y en donde he cosechado lo mejor de mi carrera y por eso me sabe más, así que lo estoy disfrutando y sin duda será un partido difícil porque Atlas viene haciendo bien las cosas, nos complicó en el juego de ida y no bajará los brazos tan fácilmente”, precisó Hernández Jacuinde.

El mediocampista aseguró que en el grupo reina la tranquilidad en las horas previas y gran parte de eso se debe a los hombres de experiencia con los que se cuenta.

“Estamos tranquilos, disfrutando todo esto porque realmente es una fiesta, el equipo está motivado, si bien llevamos una ventaja el juego allá será muy complicado, los primeros minutos serán importantes y el hecho de que el tiempo vaya transcurriendo también puede ser un factor bueno para nosotros”.

Y en este mismo tenor, Elías no dudó al momento de señalar que cuando hay una copa en disputa “es el momento donde la gente de experiencia tiene que sacar lo mejor, llevamos una ligera ventaja sobre Atlas porque ellos en algunos sectores no cuentan con gente de experiencia, entonces ahí es donde podemos aprovechar, manejar el partido a nuestro estilo y tratar de hacerlo de la mejor manera”.

Finalmente, después de varios partidos fuera de circulación por una lesión muscular, el camisa 11 de los verdes regresó para la final de ida y ahora para el choque decisivo “quizás no estoy para los 90 minutos, pero si en su momento hay la oportunidad de entrar yo trataré de hacer bien las cosas y aportarle lo mejor al equipo”.

