León ya alista la final de vuelta; Mosquera es la duda

León, Guanajuato.- Los esmeraldas dieron un paso hacia la novena estrella , pero solo eso, en la “guarida” no se pierde el enfoque pese a que las pulsaciones de la remontada todavía estaban ahí.

León volvió a los trabajos, aunque lo hizo a puerta cerrada, todo con el objetivo de evitar distracciones. El “domador” Ariel Holan quiere a sus pupilos completamente metidos en la final de vuelta y a la que llegan con mínima ventaja, pero ventaja al fin.

Fue una sesión meramente de labores regenerativas para los que vieron actividad en el choque de ida, mientras que el resto del plantel, incluidos algunos jóvenes de las categorías inferiores, si realizó un poco de táctico.

Pero en el campamento de La Fiera hay buenas y malas noticias, por un lado la tranquilidad de recuperar a Osvaldo Rodríguez, toda vez que el lateral cumplió con su duelo de suspensión, al tiempo que lo de Andrés Mosquera es lo que mantiene en alerta al cuerpo técnico. Hay que recordar que el colombiano presentó una molestia muscular que lo hizo salir de cambio en la primera mitad y el panorama pinta complejo.

En su conferencia post-partido, Holan señaló que esperaba no fuera un desgarro, aunque será hasta el último momento cuando se decida si “El Guardia” sale como mínimo al banquillo. De no ir de arranque, León volvería a presentar ajustes en su zona baja y la opción más viable es colocar al “Avión” Ramírez por el costado derecho, del otro lado Rodríguez y con los centrales no habría mayor movimiento, siendo Barreiro y Tesillo.

Los verdes tendrán este sábado por la mañana una práctica más en el Nou Camp y posteriormente se trasladarán vía terrestre a Guadalajara. Es casi un hecho que el entrenamiento volverá a ser sin acceso a los medios de comunicación y solo habrá reacciones minutos antes de subir al autobús.