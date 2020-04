Fieras expresan apoyo a Liga de Ascenso

León, Guanajuato; 17 de abril del 2020.- Jugadores de Club León se unen en apoyo a la Liga de Ascenso, circuito del que se ha desatado una polémica sobre su posible desaparición para dar forma una Liga de Desarrollo. Fernando Navarro, Ignacio González y Rodolfo Cota, se han sumado a la voz de #SinAscensoNoHayDesarrollo.

Por medio de redes sociales, los jugadores esmeraldas se expresan a favor de mantener el Ascenso MX, entre ellos Fernando Navarro que publicó una carta vía twitter.

Esto es solo una pequeña carta pero quiero reiterar mi apoyo y disposición para hacer lo que este en mis manos para ayudar en lo que me sea posible. pic.twitter.com/WKay4ZZcna — Fernando Navarro (@5FerNavarro) April 17, 2020

La Liga de Ascenso siempre ha sido un parte muy importante para nuestro futbol. No solo por la ilusión que genera el algún día ser de primera… Sino también es el escalón para muchos de nosotros de llegar mejor preparados a Primera División y aprovechar lo que para muchos es una única oportunidad en la vida

En sus primeros años como futbolista, Fernando Navarro militó con Potros Chetumal, filial de Atlante que participó en la entonces llamada Primera ‘A’, antesala de la Primera División Mexicana.

“Esta liga genera más y mejor competencia para la Liga MX… Esta liga tiene muchos beneficios para el futbol mexicano y para México. Compañeros de Liga de Ascenso estamos con ustedes y espero de todo corazón que esta liga no desaparezca”, agrega Navarro en su misiva.

De igual forma, Ignacio González publicó un video en el que señala que antes de consolidarse en el máximo circuito tuvo su desarrollo en la división de plata cuando militó y ascendió con Querétaro y Club León en 2009 y 2012, respectivamente.

“La Liga de Ascenso es una liga muy importante, yo jugué aproximadamente 8, 9 años aproximadamente, hasta los 28 años me pude consolidarme en Primera División, tengo dos ascensos y es la forma de llegar a Primera División… Espero que no se quite la Liga de Ascenso, ya que es la forma que puede ascender nuestro futbol mexicano”, comenta Nacho González.

Todos Somos Ascenso #SinAscensoNoHayDesarrollo pic.twitter.com/vrZGA7P6ry — Rodolfo Cota (@RodolfoCota_) April 17, 2020

En twitter e Instagram, Rodolfo Cota publicó una imagen en la que se aprecia en hashtag #SinAscensoNoHayDesarrollo, misma que se ha vuelto viral entre futbolistas, analistas, directivos y directores técnicos como frase de protesta.