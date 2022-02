Fidel Ambriz se compromete con León y el Tricolor Sub-20

León, Guanajuato.- A sus escasos 18 años, Fidel Ambriz ha demostrado capacidad y liderazgo para abrirse paso en el Club León, pero también para comandar al seleccionado mexicano Sub-20.

Actualmente, el oriundo de la capital del calzado porta nada más y nada menos que el gafete de capitán del Tricolor juvenil que dirige Luis Ernesto Pérez, una generación de futbolistas que busca no desentonar en comparación a lo hecho por otros representativos aztecas de categorías inferiores.

“El ser capitán de esta selección es una gran responsabilidad, el profe Luis me tiene la confianza, ha hablado conmigo, me ha respaldado y le agradezco la oportunidad. También es todo un reto el poder compartirle a mis compañeros que no han debutado esa experiencia que es estar dentro de un primer equipo”, dijo el centrocampista.

Sin embargo, el gran momento que atraviesa en selección, no ha podido trasladarse del todo con La Fiera ya que en la presente campaña apenas ha sido utilizado 10 minutos por Ariel Holan, esto en la fecha tres contra Pachuca.

“Yo quisiera estar más en ritmo, jugar los cuatro o cinco partidos del mes, por eso a veces bajo a la Sub-20 para mantenerme activo, pero me han dicho que no me desespere, que las oportunidades en el club van a llegar y que con la selección voy a seguir firme”.

“SOMOS VAGOS”: AMBRIZ

Otra cosa que caracteriza al contención verdiblanco es su franqueza al momento de expresarse, por ello no dudó en describir de forma severa al joven jugador mexicano.

“Todo pasa por la mentalidad, el jugador mexicano a esta edad a veces es vago o somos vagos, no nos gusta trabajar extra, hacer gimnasio, cuidarnos y ese extra es lo que nos ayuda a sobresalir. Los chavos debemos aprender primero y luego soñar con dar ese salto a Europa, antes es consolidarse en el club, pero en ocasiones nos gana el conformismo y se piensa que con debutar o con salir a la banca ya se está del otro lado. En mi caso, he aprendido mucho de los mayores aquí en León, les aprendo en lo técnico, lo táctico y hasta de los errores, uno como joven debe tomar las experiencias y vivirlas”.

Del Apertura 2019, torneo en el que debutó, a la fecha, Fidel Ambriz ha encarado 19 compromisos con León y fue parte de los planteles que consiguieron el título del Guard1anes 2020 y la Leagues Cup.

En Números…