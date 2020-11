Navarro deja de lado al Tri y se concentra en León

Siempre viendo el lado positivo de las cosas, Fernando Navarro reconoce que no ser convocado para la selección mexicana le permite concentrarse en el cierre del torneo y en buscar la ‘octava estrella’ de Club León.

Considerado como uno de los mejores laterales derechos de México, Navarro no figuró en la convocatoria de Gerardo Martino para los juegos ante Japón y Corea del Sur, tema que despreocupa al defensor y lo hace enfocarse en La Fiera.

“Las convocatorias tienen que venir en base a lo que haces en tu club, yo voy a seguir haciendo las cosas lo mejor posible, si no se da yo estoy muy contento y satisfecho por ayudar a mi club, no es algo que hoy por hoy me quite el sueño, no me va a afectar en lo más mínimo que no me convoquen, voy a seguir trabajando para salir campeón”, señaló Fer Navarro.

Con el boleto a Liguilla listo, una meta a corto plazo es la victoria ante Toluca para romper el récord de puntos en un torneo de 17 fechas y el cual pertenece justamente a los esmeraldas siendo de 41 unidades.

“Nos queda este último objetivo que es conseguir ese récord histórico, a inicio de torneo no te lo propones como tal, tratas de ir paso a paso, desde hace un par de partidos nos topamos con esa posibilidad y nos pusimos ese objetivo, no estaba en nuestros planes, pero hoy está en el camino, quedaría para la historia y será difícil que alguien se pueda acercar o romper”, resaltó el defensor mexicano.

Sobre el rival en turno que son los ‘choriceros’ subrayó “Toluca tendrá que ganar sí o sí, ellos serán los obligados a buscar el marcador, nosotros a seguir preparándonos para Liguilla y con ese objetivo que tenemos (récord de puntos), estamos a un partido y lo queremos lograr antes de este parón por fecha FIFA.

