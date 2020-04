Fernando Cervantes desea éxito a maratonistas clasificados a Tokio 2020

León, Guanajuato.- El sueño olímpico quedó atrás para Fernando Cervantes, el guanajuatense se quedó sin la posibilidad de calificar a los Juegos Olímpicos de Tokio, esto luego de que se confirmó al equipo mexicano que competirá en la prueba de Maratón.

Para el fondista de Silao, el sueño de asistir a su primera justa olímpica quedará pendiente siendo la misma Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo la que lo dejó sin posibilidad tras anunciar oficialmente a la tripleta azteca que correrá la Maratón de Tokio 2020.

⬇️Da clic aquí⬇️

Deportes Liga Femenil del Bajío descarta cancelar Clausura 2020

“Es una decisión que ya está tomada, no tiene vuelta atrás y bajo este criterio no queda otra cosa que hacer más que felicitar a los que ya están clasificados, desearles lo mejor, tendrán mucho tiempo de preparación. Aunque nos limita conseguir un boleto, eso no nos impide seguir preparándonos, yo seguiré entrenando”, comentó Cervantes Caudillo.

Fernando Cervantes buscará un Maratón en el extranjero en el que buscará mejor sus marcas personales, si la contingencia de Covid-19 baja, el guanajuatense piensa en correr el Maratón de Valencia a realizarse el próximo 6 de diciembre.

“El nuevo periodo de clasificación que estableció World Athletics es de diciembre del 2020 a abril del 2021, la intención de correr el maratón en las nuevas fechas es posicionarme en el ranking nacional de maratón varonil, y en un escenario hipotético donde el ranking cambie, entonces la FMAA estará en una situación donde no estará enviando a los mejores maratonistas a Juegos Olímpicos”, señalo el corredor.

Actualmente Fer Cervantes entrena en la Sierra de Santa Rosa, su intención es dar su mejor marca, ya que de perderse Tokio 2020, sabe que cada zancada que dé a partir de ahora es el inicio de la carrera hacia París 2024.

“Hay que ser fuerte ante los cambios, el hubiera no existe, el Maratón es una prueba longeva, te permite tener tu mejor desempeño a los 35 o 37 años, los juegos que siguen de París ahora son mi nueva meta”, sentenció el ganador del Maratón León de 2019.

Fernando Cervantes vio desvanecer el sueño de Tokio 2020 cuando se aplazo el Maratón de Hannover, evento que se realizaría en abril pero que se pospuso por la pandemia de Coronavirus, con el aplazamiento a 2021 y las nuevas fechas para calificar, parecía que la puerta se mantenía entreabierta, misma que cerró la FMAA al confirmar a los a los maratonistas que asistirán.

Los fondistas confirmados por la FMAA son José Luis Santana, Juan Joel Pacheco, ellos dos cronometraron 2:10:54 y 2:12:10, respectivamente en los Panamericanos de Lima 2019, mientras Jesús Esparza obtuvo su plaza al registrar 2:11:04 en el Maratón de Valencia. La marca mínima establecida por World Athletics es de 2:11:30.

Ficha:

Fernando Cervantes Caudillo

Ciudad: Silao, Guanajuato

Edad: 29 años

Palmarés:

Campeón Nacional Campo Traviesa 2019

1er lugar Maratón León 2019 - 2:20:26