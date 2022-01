Federico Martínez dispuesto a jugar donde León lo necesite

Donde sea, pero “Fede” Martínez quiere jugar, ya sea por su zona habitual que son las bandas, como media punta e incluso hasta de nueve.

“El mano a mano por los costados es mi especialidad, soy un jugador de velocidad, llego al área y hago goles, juego por derecha, por izquierda, lo que sea, pero me encanta hacer goles y podría tener una oportunidad como delantero, aunque mi fuerte como dije es ir por las bandas, estoy acostumbrado a llegar por fuera, pero como atacante central claro que puedo cumplir el rol”, apuntó el refuerzo uruguayo del Club León.

El ex del Liverpool de Montevideo se dijo cada vez más adaptado a sus nuevos compañeros, a la ciudad y al ritmo de entrenamientos que desarrolla el conjunto entrenado por Ariel Holan.

“De a poco me estoy acoplando al futbol de acá, al inicio me sentía un poco ahogado por la altura y eso que acá no es mucha, pero el ritmo es distinto, voy afinando eso y como lo señalé a mi llegada, la salida de Uruguay me ayudará a potenciarme, acá veo un grupo bastante unido, hay una humildad tremenda, todos me han hecho sentir en casa, son jugadores con calidad de selección y futbolísticamente todos tenemos muchas cosas que aportarle al equipo”.

Martínez sabe de la exigencia que tendrá en La Fiera, sobre todo porque en el mediocampo se cuenta con elementos de peso específico e incluso figuras de la Liga MX.

“Sé que mi posición está muy ocupada, con mucho nivel, hay jugadores de selección y donde quiera hay competencia, por las bandas que es donde muevo más, en la delantera y eso me obligar a dar lo mejor cada día, pero vengo con la esperanza de poder jugar”.

El charrúa se propone marcar goles, poner asistencias, sin embargo, lo más importante es “cumplir con los objetivos grupales, en lo personal claro que me gustaría anotar, pero quiero pelear por esa Concachampions, me dijeron que el club tiene esa cuenta pendiente y este año es una gran oportunidad, pero pienso en goles, asistencias y sumar minutos, la verdad que esta experiencia en México la quiero aprovechar al máximo”.

Este miércoles, el ex de Rosario Central e Independiente, hará un viaje exprés a El Salvador para tramitar su visa de trabajo y así poder completar su registro en el futbol mexicano.

