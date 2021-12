“Fede” Martínez busca explotar sus condiciones con La Fiera

León, Guanajuato.-.- Tras un paso poco fortuito en el balompié argentino con Rosario Central e Independiente, el volante uruguayo Federico Martínez llega al Club León de la Liga MX en busca de estabilidad y potenciar su juego.

“Tuve un pasaje por Argentina, quizás no fue el mejor, tema Covid que estuvo por ahí en medio, tuve que volver a mi club (Liverpool de Montevideo) y acá por los años que firme me va a dar estabilidad y al tener un poco más de tiempo puedo mostrar mi nivel”, apuntó Martínez, quien cumplió casi 24 horas de travesía desde su país.

Y si bien en el futbol pampero no consiguió brillar, en el certamen de casa fue de lo más destacado y eso mismo lo llevó a debutar este año con el seleccionado charrúa aún bajo las órdenes del profesor Oscar Washington Tabárez.

“Por la etapa en que me encuentro estar en la liga mexicana será algo muy lindo, busco potenciarme y el club viene peleando cosas lindas, no pudo ganar la final, pero el haber llegado a una final quiere decir que ya hay un trabajo importante detrás, así que nada, lo que se espera es seguir haciendo las cosas de la mejor manera”.

Deportes Oferta del León por Byron Castillo no convenció al Barcelona de Ecuador

Respecto a que fue lo que le sedujo de La Fiera, apuntó que “me mostraron todo lo que es el proyecto, todo lo que se está armando acá y aparte la liga es buena, muy competitiva y como lo dije, creo que me puedo potenciar, así que espero me vaya bien, todo esto puede que sea un impulso para lo que viene en lo personal y obviamente para el club, me parece que puedo aportar muchas cosas y ser bastante útil para los objetivos que tiene León”.

Por otra parte, sin todavía haber tenido contacto con el “domador” Ariel Holan, Martínez espera mostrarse en su zona habitual, la de extremo por ambas bandas, aunque también se dijo abierto a lo que el técnico esmeralda y el equipo necesiten.

#SerFieraEsUnOrgullo 🦁|Arribó a León el uruguayo Federico Martínez [@FedeMar07] nuevo jugador del Club León.



Vía: @JesseVillalpand



➡ https://t.co/iB8KJ51JBM pic.twitter.com/CUTG0D6WEr — El Sol de León (@soldleon) December 28, 2021

El nacido en Montevideo firmó por tres años y este miércoles reportará al inicio de la pretemporada del conjunto panza verde.

Su Ficha

Nombre: Federico Andrés Martínez Berroa

Lugar de Origen: Montevideo, Uruguay

Fecha de Nacimiento: 28 de Febrero de 1996

Edad: 25 Años

Estatura: 1.75 Mts.

Peso: 72 Kg.

Equipo: Liverpool de Montevideo (Uruguay)

Rosario Central (Argentina)

Independiente (Argentina)