Fauro Aloi tiene reto importante en la “Corrida de Independencia” en León

León, Guanajuato.- En paso ascendente para consolidarse como figura del rejoneo mexicano, Fauro Aloi toma con la mayor seriedad su compromiso en la Corrida de Independencia a celebrarse en León. El caballista de 27 años se juega en un solo toro el favor del respetable.

Para este encierro a celebrarse el próximo 16 de septiembre, se conmemoran las Fiestas Patrias y el 63 aniversario de la inauguración de la Plaza de Toros “La Luz”. Aloi está acartelado junto a otros cinco matadores, todos triunfadores en el coso leonés, razón por la que esta cita impregna cierta presión al capitalino por ser el único rejoneador y por ende, ser quien abra plaza para esa tarde.

“Es un reto importante, todos vamos por un solo toro y a mí me toca abrir plaza, desde ahí ya vamos con un reto importante. Todos tenemos una carta por jugar y lo veo un tanto más complicado, pero esto es así, el que no se pone ahí en el ruedo lo acaba quitando el mismo medio porque no estás a la altura, entonces es importante consolidar mi triunfo de la Feria de este año para ganarme un lugar en la siguiente Feria”, subrayó Fauro Aloi en entrevista luego de presentar la “Corrida de Independencia”.

Con un par de años de alternativa, el apadrinado por su padre, Giovanni Aloi, retorna a tierras zapateras donde se hizo de un rotundo triunfo cortando tres orejas en el quinto encierro del serial taurino de feria, festejo enmarcado por la despedida del rejoneador español Pablo Hermoso de Mendoza, mismo que lidió jugo a su hijo, Guillermo Hermoso, este último se llevó dos apéndices.

“Soy consciente de que tuve un triunfo importante en una corrida muy buena que se dejó torear y que nos permitió disfrutar como fue la ganadería de Bernarldo de Quirós, reconozco que el tendido va a querer verme igual o mejor”, subrayó el rejoneador nacido en la Ciudad de México.

“Ya estuve aquí, conozco a la afición, triunfar aquí, sabe muy bien y a la vez la presión del compromiso, tengo solamente una carta por jugar al igual que todos mis compañeros y tengo que salir a darlo todo, a disfrutar, eso es lo que se le contagia a la gente”, añadió Fauro Aloi.

Sobre los bureles a lidiar en León, lote de la dehesa de Xajay, reconoció: “Públicamente en alguna corrida no he podido lidiarlo, pero sé que tiene condiciones, tiene una historia importantísima, es una ganadería legendaria y que tiene condiciones para permitir a los toreros triunfar y disfrutar.”

Cabe recordar que “Legado” y “Peregrino” fueron los dos astados ante los que Fauro Aloi cuajó buena faena cortando un apéndice en su primero y las dos “peludas” para su segundo. Esto en su pasada presentación en La Luz.