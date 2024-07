Falla corte Luis Gerardo Garza en evento canadiense del PGA Américas

León, Guanajuato.- El golfísta leonés Luis Gerardo Garza falló su cuarto corte de la temporada en el PGA Américas, primero que ve mal logrado dentro del swing de torneos que se disputan en el cono norte del continente.

El egresado de los Razorbacks de la Universidad de Arkansas no encontró su mejor juego en el NB Open desarrollado en el Mactaquac Golf Course de Fredericton, Canadá, pero además, también fue presa de los constantes retrasos y suspensiones generadas por las condiciones climáticas, lo que orilló a que el domingo se viviera una larga jornada de 36 hoyos, pero a la cual ya no pudo aspirar.

Garza Morfín cerró con una tarjeta acumulada de 137 golpes, 5 por debajo del par de campo, empatado con los estadounidenses Wil Gibson, Aaron Beverly, Bryce Lewis, Taylor Funk, Thomas Lilly, Chad Hambright, Travis Trace, Eddy Lay, Tommy Kuhl, Carey Bina y Andrew Alligood, así como con el dominicano Willy Pumarol, el argentino Abel Gallegos y el local Piercen Hunt.

Para su última salida, el guanajuatense se fue libre de pecado al solo registrar birdies en los hoyos 1, 3, 9, 14 y 15, dos de esos siendo pares 5, el problema fue que en su ronda de presentación tiró por arriba de los 70 strokes con bogeys en las banderas del 11, 16 y 17.

Luis Gerardo venía con buena racha en esta segunda parte de la campaña tras conseguir un vigésimo segundo lugar en el Victoria Open y luego se instaló en el peldaño 57 del ATB Classic. De los ocho torneos previos que había encarado, solo en tres se quedó marginado de las rondas decisivas, esto en el Bupa Championship de Tulum, en el KIA Open de Ecuador y en el Inter Rapidísimo Golf Championship efectuado en suelo colombiano. De momento, su mejor resultado sigue siendo el décimo séptimo sitio en el Totalplay Championship que tuvo verificativo a finales de marzo en Guadalajara.

Para el siguiente fin de semana, la actividad del tour se trasladará al Golf Chateau en Quebec, escenario que acogerá el Bromont Open 2024.