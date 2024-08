Fabiola Ramírez buscará traer medallas para Guanajuato y México en las Paralimpiadas de París 2024

León, Guanajuato. Atrás ha quedado la promesa. Ahora la joven de quien se tenían altas expectativas, Fabiola Ramírez, ostenta el papel de referente de la paranatación mexicana y con este protagonismo acude a los Juegos Paralímpicos París 2024 en busca del podio.

Luego de recibir los Juegos Olímpicos en las ediciones de 1900, 1924 y 2024, París alberga por primera vez la máxima cita del deporte adaptado. Ante este contexto insólito, la cita en la Ciudad Luz añade trascendencia para la representante leonesa, quien fue seleccionada por el Comité Paralímpico Mexicano para encabezar junto con Salvador Hernández a la delegación azteca, ambos como abanderados durante la ceremonia de inauguración.

“Estoy muy emocionada, son mis cuartos Juegos Paralímpicos, no tengo palabras para explicar a detalle lo que siento, pero hay un gran sentimiento de satisfacción, de expectativas por volver a competir. “Este último ciclo lo ha dado todo, en cada uno de mis entrenamientos me he mentalizado, me he visualizado para estar en París”, resaltó Fabiola Ramírez, en charla con Organización Editorial Mexicana, previo a viajar a Europa.

SUPERACIÓN Y EJEMPLO

Originaria del estado de Aguascalientes, Fabiola Ramírez Martínez nació el 19 de enero de 1990 y de nacimiento se le diagnosticó artrogriposis múltiple congénita, condición que se caracteriza por la falta de tejido muscular en brazos y piernas, lo que limita la motricidad.

Cuando tenía 15 años tomó a la natación como una vía de rehabilitación y acondicionamiento, pero en esta disciplina encontró un camino que la ha llevado a ser una de las mayores exponentes de la paranatación a nivel mundial.

“Nunca me he detenido, sé que no tengo las mismas condiciones físicas que el común de la gente, pero yo también tengo sueños, metas, cosas por alcanzar, el principal de ellos está en superarme a mí misma, día a día. Quiero ser un ejemplo para todas esas nuevas generaciones de nadadores y también para las mujeres mexicanas, que aún son segregadas en el ámbito del deporte. Se puede lograr, se puede avanzar, pero cuesta mucho esfuerzo y compromiso”, añadió la ya tres veces atleta paralímpica.

Justamente, las ediciones paralímpicas en las que Fabiola Ramírez ha competido son Beijing 2008, Río 2016 y Tokio 2020; en esta última alcanzó por primera vez el podio al consagrarse medallista de bronce en los 100 metros dorso S2.

“Una medalla sí que te cambia la vida, es la materialización de un sueño que un día se tuvo, es fruto de todo tu esfuerzo, de tus entrenamientos, de tus días en los que hay cierta duda por continuar nadando a un alto nivel. Esa medalla me dio mucho más impulso, encendió esas ganas de ir por mucho más”, agregó.

PARÍS 2024

A París 2024, la flamante abanderada mexicana no es más esa jovencita que debutó en 2008 a sus 18 años; ahora con 34 años, es una de las referentes de toda la comitiva mexicana y encabeza a una notable generación de para nadadores guanajuatenses entre los que figuran el leonés, Ángel Camacho y los hermanos irapuatenses, Raúl, Juan José y Jesús Gutiérrez Bermúdez.

"Desde Tokio he trabajado para ser una Fabiola Ramírez muy cambiada, con mucha más madurez, con mayor compromiso y ahorita en París voy como una Fabiola que tiene hambre de ganar, hambre de volver a estar en un podio, voy con muchas ganas y con el compromiso de representar a mí, país.

“He cambiado mucho, me siento mucho más fuerte mentalmente, ya sé lo que es competir a este nivel, no soy la novata que fui, ahora viene mi momento de ganar y hacer mucho más en la alberca”, concluyó la nadadora que representa también a Guanajuato.

Fabiola Ramírez participará por lo menos en las pruebas de 100 metros libres, así como los 50 y 100 metros dorso, en esta última busca colgarse el oro.

En lo que respecta a París 2024, la paranatación tendrá lugar del 29 de agosto al 7 de septiembre. Previo a competir en Francia, Fabiola Ramírez sostuvo un campamento de preparación en España.