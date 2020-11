Extrañan aficionados acudir a Estadio Nou Camp

Apoyar a Club León desde casa no generar el mismo sentimiento que se vive estando en las gradas del Nou Camp, previo al duelo de vuelta ante Puebla, seguidores esmeraldas reconocen que han sufrido el no poder asistir al Glorioso.

De oficio zapatero, Don José Santos Sierra atestiguó el Guard1anes 2020 desde su pica, acompañado de hormas, cortes, pegamento y su herramienta señala que el Covid-19 lo alejó del estadio, pero no le cambia su amor a León.

“He vivido este torneo por televisión, desgraciadamente por la enfermedad no se ha podido ir al estadio, pero desde la casa apoyo a mi equipo, da tristeza no poder ir a verlos (Club León), lo único que les pido es que jueguen a lo que saben y ganen el sábado, ganando ellos yo soy feliz”, señaló José Santos Sierra.

Otro que añora volver al inmueble dos veces mundialistas es Luis Medina, carnicero de 45 años que despacha a sus clientes luciendo una camisa estilo retro de La Fiera.

“No es lo mismo estar en casa ahí encerrado que estar en el estadio, sufrí mucho, haber si ya se acaba esto y ahora sí podamos ir a apoyar, es muy triste esto, pero ahora sí que no queda otra más que aguantar la pandemia”, comentó el aficionado.

Uno de los seguidores panzasverdes que extraña la popular Puerta 5 es Bi Chuy Arellano, famoso por siempre lucir una máscara de luchador en cada partido.

“Este torneo y esperar la liguilla ha sido medio desesperante, sobre todo cuando se atravesó la fecha FIFA porque ya queríamos ver jugar a León. Del partido de ida nos preguntamos qué onda, que había pasado, pero confío en que ganemos en la vuelta”, apuntó Bi Chuy Arellano.

Duele no asistir

De igual forma, algunos de los aficionados que pasaron su niñez apoyando a su equipo en Liga de Ascenso, reconocen que les afecta el no poder acompañar a sus ídolos.

“Ha sido un torneo que nadie esperaba, todos teníamos la esperanza de que para la jornada nueve u once del torneo pudiéramos ingresar al estadio, nos duele a muchos aficionados, vemos que León es el mejor equipo de la liga mexicana y no estar en la tribuna nos llega a doler de alguna manera”, expuso Nahum Reyes.

“Durante todo el torneo ha sido frustrante no asistir a los juegos de local, ya que nunca falto, hasta trato de ir a los de visitante cada que se puede. Ahora que el equipo ha hecho un gran torneo y que está en liguilla es muy frustrante no poder asistir a los estadios y vivir la adrenalina de festejar un gol en las tribunas y quedar afónico de tanto gritar”, reconoció Rodolfo Vázquez de 33 años.