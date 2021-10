Exhibirán en León la réplica del auto de “Checo” Pérez

León, Guanajuato.- La réplica del RB16B, el auto que conduce el piloto tapatío Sergio “Checo” Pérez en la Fórmula 1, llegará a León este próximo sábado.

Para beneplácito de todos los amantes al gran circo del deporte motor en el Bajío, el monoplaza de la escudería austriaca Red Bull Racing será exhibido de 11 de la mañana a 9 de la noche en el cuadro central de un conocido centro comercial ubicado frente al distribuidor vial Juan Pablo II.

Cabe destacar que el bólido original, con un sistema de transmisión de ocho velocidades y motor Honda, hizo su presentación el año pasado en el Red Bull Ring de Austria, teniendo al volante al holandés Max Verstappen y al tailandés Alexander Albon.

This one goes for Honda!

We supposed to be in Japan by now, yet I hope we can give our Japanese fans great joy this weekend. Thanks @HondaRacingF1

¡Ésta va por Honda! ¡Deberíamos estar en Japón con nuestros fans japoneses, espero darles una alegría grande! #TurkishGP pic.twitter.com/1fP9C5FBVE — Sergio Pérez (@SChecoPerez) October 7, 2021

Con este auto, Pérez ya sabe lo que es subir a la parte más alta del podio, ganando en junio pasado el Gran Premio de Azerbaiyán que se corre en el trazado de Bakú.

Para este fin de semana, “Checo” afrontará la décimo sexta ronda de la campaña en Turquía, seguirá con el GP de los Estados Unidos del 22 al 24 de octubre en el Circuito de las Américas de Austin, Texas y del 5 al 7 de noviembre la ansiada cita, el Gran Premio de México, esto en el mítico asfaltado del Autódromo de los Hermanos Rodríguez.