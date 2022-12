Estrenan leoneses pista renovada del Coecillo

Luciendo como en sus mejores tiempos, la pista atlética de la unidad deportiva Luis I. Rodríguez fue rehabilitada y entregada para uso de la ciudadanía por lo que runners locales acudieron a estrenar este espacio.

En un sondeo realizado por El Sol de León la mañana de este viernes se pudo constatar la presencia de grupos de corredores que acudieron para dar sus primeras zancadas en la nueva pista de color azul y tomarse la foto que de constancia de su entrenamiento.

A falta de un comunicado oficial por parte de COMUDE León sobre la inversión y trabajos realizados, la única información sobre esta obra es la que proporciona una lona instalada a un costado de la pista en la que se detalla la aplicación de un recurso municipal de 8,083,337.13 mdp.

La restauración de la pista beneficia a 94 mil 881 usuarios, mismos que desde mitad de semana han acudido a entrenar. Otros al ver que tienen un espacio “nuevecito” se han inspirado para iniciarse en el atletismo.

Motiva pista

Entre las personas presentes se encontró un grupo a cargo del entrenador Arturo Vargas, varios de sus integrantes aplaudieron la atención que recibió este espacio deportivo.

“Se agradece mucho que hayan atendido este espacio, ya se extrañada mucho entrenar aquí. Esta pista es de mucha tradición en León, aquí se han formado grandes atletas y corredores locales. Un espacio de calidad siempre motiva a la gente a comenzar a entrenar, es una pista muy cómoda, ahora como usuarios nos toca cuidar este espacio”, comentó el entrenador Arturo Vargas.

Con más de 20 años entrenando en la pista, para Roci Montiel la pista de la Deportiva del Coecillo es como su segunda casa y verla mejorada le da emoción

“Tengo más de 20 años entrenando en esta deportiva, inicié en boxeo y luego me vine a atletismo, me tocó cuando la pista era de como de piedra volcánica triturada, luego la cambiaron a tartán, con el tiempo se fue deteriorando y era muy triste. Esta pista es como mi segunda casa, por eso ahora que la veo restaurada me da mucha alegría”, resaltó la vecina de El Cortijo.

“Ya se extrañaba esta pista, que bueno que fue atendida y que se cambió el tartán, eso seguro hará que venga más gente a entrenar en grupos o de manera individual, pero eso ayuda a la difusión del deporte y de la salud”, destacó Noé Ramírez corredor con cuatro años entrenando en la Deportiva del Coecillo.

Piden cuidado

Para la comunidad runner contar con un espacio es de suma importancia y de gran valor por ello también piden atención de las autoridades ya que al centro de la pista se ubica una cancha empastada que también tiene gran demanda entre los usuarios que van a entrenar o jugar futbol y que a falta de vigilancia suelen cruzar la pista con tachones puestos o dar vueltas en bicicleta.

“Uno que constantemente viene aquí se da cuenta de muchas cosas y la primera de ellas es la falta de vigilancia, sí hay guardias en la deportiva, pero se quedan en el acceso, no se dan sus vueltas a la pista sobre todo los fines de semana, ahí te das cuenta que viene gente a jugar futbol y que andan con los “tacos” puestos, calientan sobre la pista o la cruzan, eso termina dañando mucho la pista”, señaló Roberto García.

“Si el gobierno ya hizo una inversión para este espacio, le pedimos también a las autoridades que cuiden la pista, viene mucha gente a jugar futbol aquí y eso es muy bueno, que hagan deporte, pero luego los ves que andan con sus tachones o los ves que entran en bicicleta y pasan encima de la pista, también los niños, como vienen familias también andan en sus bicis o sus triciclos y no hay nadie que les diga algo”, detalló Pedro García.

Urge vigilancia

Otro factor que desgasta la superficie de tartán es el ingreso de bebidas de corcholata ya que al destaparse la tapa suele quedar en el suelo y al ser pisadas desgarran el tartán.

“De verdad que hace falta vigilancia, que se tenga gente cuidando la pista sobre todo los fines de semana que hay torneos aquí, varias veces como los equipos vienen en grupo aquí destapan sus cervezas o las cocas y dejan las corcholatas tiradas, ya me tocó una vez que me acerqué para pedir que recogieran las recogieran y me quisieron agredir. A la larga eso arruina una buena inversión, echan a perder un espacio tan bonito”, acusó Saúl Armendáriz.

Otros trabajos que se realizaron en este mismo fue la instalación de aparatos de gimnasio exteriores y también se rehabilitó el carril de salto de longitud.