Estrellas de la Colonia proyectará jugadores

León, Guanajuato; 20 de noviembre del 2020.- El Torneo Estrellas de la Colonia se volverá un escalón en el que los jugadores participantes podrán proyectarse a Club León y franquicias de la Liga TDP.

Uniendo esfuerzos en beneficio de la detección de talentos, Comude León hace un frente común con directivos de clubes profesiones de la ciudad cuerera. Con 162 equipos compitiendo, este representa una oportunidad para más de 2 mil 300 jóvenes.

Los entrenadores que estarán observando a los mejores jugadores del Estrellas de la Colonia son Ricardo Estrada, coordinador de visorias de Club León, así como Jorge Alcantar presidente del Club Atlético Leonés quien será apoyado por los entrenadores Mario Argote y Edgardo Meléndez.

Otros visores presentes serán Francisco Ramírez, técnico de los Cachorros Fut Car y Guadalupe Díaz, estratega de Atlético Ecca, ambas franquicias de la Liga TDP.

Para las visorias se conformará un selectivo por cada zona, las nueve zonas se enfrentarán el martes 24 de noviembre a partir de las 8:00 pm en la cancha Agustín ‘Peterete’ Santillán en la unidad deportiva Enrique Fernández Martínez.

Los choques para la división interzonas será entre Zona Villas de San Juan vs Zona Centro-San Miguel; Zona Coecillo vs Zona Jerez; Zona Chapalita vs Zona 10 de Mayo y Zona Piletas Vs Zona León I; además, quedará pendiente un juego más del selectivo Zona Las Joyas en fecha a definir.