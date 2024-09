Esther Mora llevará estandarte femenil en investidura del Salón de la Fama

León, Guanajuato.- Que las mujeres tengan un espacio en el recinto de los inmortales esmotivo de orgullo para Esther Mora, una de las pioneras del balompié femenil en el país cuando este aún no era catalogado como profesional por parte de la misma Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA).



Mora Soto será parte de las 18 personalidades que ingresarán este martes al Salón de la Fama. La capitalina fue la primera jugadora mexicana en militar con un club extranjero, en este caso el Alaska Lecce de la Serie “B” de Italia y con el cual permaneció durante cinco años, lapso en el que, por cierto, consiguió el título de ascenso a la Serie “A”.

“Esto es algo grandioso, un cierre culminante de mi carrera futbolística porque creo que todo esto es en base a los logros que hemos tenido, los esfuerzos y sacrificios que hicimos en este caso las primeras futbolistas y eso me llena de orgullo. Para mí haber jugado al fútbol fue como abrir una puerta gigantesca en donde se comenzó a valorar a la mujer.

Las que estábamos en esos tiempos nos daba orgullo representar a nuestro país y a veces no éramos tan reconocidas. Hoy los tiempos han cambiado mucho y prueba de eso es que el Salón de la Fama tiene su espacio para las jugadoras”, comentó Mora.

PIDE PISTA PARA LAS NACIONALES

El que en la actualidad se cuente con una liga profesional e infraestructura para el desarrollo del balompié rosa, es algo que Esther Mora hubiera deseado ver allá por la década de los 70´s y 80´s, pasaje en el que con apenas 12 años se convirtió en seleccionada, solo que en ese Mundial de 1971 organizado en México no tuvo la chance de debutar.

“Que tengamos ahorita una liga, canchas de entrenamiento, estadios, es algo con lo que soñamos y es maravilloso, es seguir abriendo puertas porque todas tenemos los mismos derechos y se está viendo que la capacidad está presente. Las mujeres también somos aguerridas, jugamos bien al fútbol y estas muchachas lo merecen”, indicó.

En este mismo sentido, Mora pidió a directivos y clubes apoyo total para las jugadoras de casa, aunque tampoco se dijo en contra de traer extranjeras de calidad que ayuden en el crecimiento de las futbolistas locales.

“Sí me gustaría que no les quitarán la oportunidad a las nacionales, podemos decir que esto va iniciando y creo que, para tener grandes equipos, primero hay que hacer grande lo nuestro. No me opongo a las extranjeras, al contrario, es bueno que vengan, pero que no le quiten el lugar a una mexicana porque hay material de sobra para trabajar”, concluyó.