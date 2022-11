“Está destrozado”, Paiva expresa su apoyo a Byron Castillo

León, Guanajuato.- La baja de Byron Castillo de la convocatoria final de Ecuador para Catar 2022, es un golpe para el futbolista y para Club León, el sueño mundialista se vino abajo por lo que ahora el jugador requiere del cobijo de sus compañeros.

“Una vez que salió la noticia, mi preocupación fue hablar con él (Byron Castillo), él dos días atrás tenía la garantía de alguien de que iba a ser convocado y pasados dos días eso cambió. Está destrozado, pero hay también jugadores que estaban en las listas y se lesionaron de forma muy grave y no van al Mundial, él es joven, tiene que pensar que tiene otras competiciones por jugar y que tiene otro Mundial para pelear”, expresó Renato Paiva sobre Castillo.

Para el técnico europeo, la situación de Castillo es un golpe que comparten en la institución verdiblanca.

“Es un golpe duro, nos hemos sentido golpeados con esto, pero podría pasar con otro jugador, es la vida de los jugadores, tienen que prepararse para la presión. De la misma forma que pueden llevar bien o mal que yo los ponga a jugar o no, también pueden llevar bien o mal que un seleccionador los convoque a una competición o no, ellos saben que en un equipo pueden ser titulares, banca o no jugar, no estar convocados” expuso el entrenador de La Fiera.

Como remedio para Castillo agregó: “Solamente una cosa lo va a ayudar y es trabajar aquí, llegar aquí con sus entrenadores, con sus colegas, hay que olvidarse lo que pasó y venir a dónde tiene que trabajar para volver a la selección. Es ese ánimo que tenemos que darle”, ahondó Paiva.

Finalmente, pese a que Club León recién inicia pretemporada, reconoció que le otorgó algunos días de descanso al elemento ecuatoriano.

“Hablé con él, le he dado un espacio de tiempo para que esté con su familia, que recupere de forma anímica, pero también le he dicho que si quiere venir ya, las puertas están abiertas, pero también creo él necesita de un tiempo con sus seres queridos, entonces le he dado esa opción”, concluyó el técnico felino.